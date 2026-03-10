Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gia Lai: Xe khách chở 10 người bị lật trên quốc lộ

Trương Định - Tiền Lê
TPO - Do mưa lớn, đường trơn nên khi đến Km 55+400, thuộc thôn Trung Sơn, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xe ô tô khách chở 10 người, biển kiểm soát 47H-078.xx bất ngờ lật nghiêng bên đường.

Sáng 10/3, lãnh đạo UBND xã Bình Khê xác nhận, trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khách giường nằm khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 tối 9/3, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 47H-078.xx do ông T.V.M. (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng Tây - Đông (từ An Khê về Tây Sơn, đều thuộc tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi chạy đến Km 55+400 (thuộc thôn Trung Sơn, xã Bình Khê), xe bất ngờ lật nghiêng bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 10 hành khách. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm xảy ra tai nạn khu vực có mưa, do đường trơn xe mất lái tự ngã, lật bên lề phải. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế cho kết quả âm tính. Hiện, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trương Định - Tiền Lê
