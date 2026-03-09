Du khách Mỹ, Anh xúc động khi nhận lại tài sản thất lạc ở Quảng Trị

TPO - Hai du khách nước ngoài gồm một người Mỹ và một người Anh đã được lực lượng công an tại Quảng Trị hỗ trợ tìm lại tài sản thất lạc khi du lịch và di chuyển qua địa bàn, để lại ấn tượng đẹp về sự tận tình, trách nhiệm của lực lượng chức năng địa phương.

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa hỗ trợ hai du khách nước ngoài tìm lại tài sản bị thất lạc trong quá trình di chuyển và du lịch.

Du khách người Mỹ xúc động khi tìm lại được chiếc ví cầm tay trong đó có số tiền lớn.

Trước đó, một nữ du khách quốc tịch Mỹ tên Elizabetu Babcon, sau chuyến bay từ Quảng Trị ra Hà Nội đã phát hiện bỏ quên ví cầm tay tại khu vực nhà ga hành khách sân bay Đồng Hới. Bên trong ví có số tiền khá lớn nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Khi đến khách sạn tại Hà Nội, nữ du khách nhờ nhân viên liên hệ với cơ quan chức năng ở Quảng Trị để hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra và nhanh chóng tìm thấy chiếc ví tại nhà ga hành khách.

Sau đó, nữ du khách đã quay trở lại Quảng Trị để nhận lại tài sản và gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng vì sự hỗ trợ tận tình.

Cũng trong ngày 9/3, Công an xã Phong Nha cho biết đơn vị vừa trao trả tài sản cho ông Jamie Miller Richards (quốc tịch Anh) bị thất lạc trong quá trình du lịch tại địa phương.

Ông Jamie Miller Richards (quốc tịch Anh) đã cảm ơn lực lượng chức năng khi nhận lại tài sản của mình.

Trước đó, ngày 8/3, ông Richards đến trình báo việc bị mất một túi da khi tham quan tại khu vực xã Phong Nha. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã tổ chức xác minh, rà soát và đến ngày 9/3 tìm lại được toàn bộ tài sản để bàn giao lại cho du khách.

Nhận lại tài sản, ông Jamie Miller Richards bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời cảm ơn đến các cán bộ công an vì đã hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.