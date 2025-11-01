Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an phường Sài Gòn trả lại tài sản cho du khách Mỹ, nhận lời cảm ơn xúc động

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị mất điện thoại khi vừa đến TPHCM du lịch, bà Booth Carly Marie (quốc tịch Mỹ) xúc động cảm ơn lực lượng Công an phường Sài Gòn sau khi được trao trả lại tài sản chỉ sau một ngày.

Sự việc bắt đầu vào ngày 30/10, bà Booth Carly Marie (quốc tịch Mỹ) nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để du lịch. Sau khi đón taxi về trung tâm TPHCM, bà phát hiện mình đã để quên chiếc điện thoại di động trên xe.

cag.png
Công an phường Sài Gòn nơi bà Marie được trả lại điện thoại bị thất lạc

Ngay sau đó, bà Marie đã đến Công an phường Sài Gòn trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Sài Gòn đã nhanh chóng cử cán bộ xác minh, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, truy tìm. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã vận động người nhặt được điện thoại tự nguyện giao nộp để trả lại cho chủ sở hữu.

Chiều 31/10, tại trụ sở Công an phường Sài Gòn, chiếc điện thoại được trao tận tay bà Booth Carly Marie.

Nữ du khách người Mỹ bày tỏ niềm vui và xúc động khi nhận lại tài sản, chia sẻ rằng ban đầu bà “nghĩ rất khó có thể tìm lại được điện thoại giữa một thành phố đông đúc như TP.HCM”, nhưng nhờ sự nhiệt tình và trách nhiệm của lực lượng công an, bà đã có một ấn tượng tốt đẹp về con người Việt Nam.

Hành động tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sài Gòn không chỉ giúp du khách tìm lại tài sản mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, tận tụy, tạo niềm tin và thiện cảm trong mắt người dân và bạn bè quốc tế.

Nguyễn Dũng
#du khách Mỹ #công an phường Sài Gòn #tìm lại điện thoại mất #an ninh TP.HCM #hành động nhân văn #bảo vệ khách du lịch #tác phong công an

