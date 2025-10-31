Ngọn lửa trùm kho phế liệu trong khu dân cư, người dân hoảng loạn tháo chạy

TPO - Tối 31/10, một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại kho phế liệu rộng khoảng 100 m² nằm sâu trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Khoảng 18 giờ, người dân trên đường số 5, cách ngã tư Bốn Xã, phường Bình Hưng Hòa khoảng một km, phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ một kho phế liệu đóng kín cửa. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, làm cả khu phố náo loạn.

Clip đám cháy kho phế liệu.

Một số người dân nhanh chóng kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ nhà kho.

“Lửa bốc rất mạnh, sức nóng hầm hập. Cả nhà tôi phải ôm con nhỏ chạy ra ngoài vì khói đen tràn vào, ngột ngạt không thở được,” chị Hương, sống gần hiện trường, kể.

Lửa bùng cháy dữ dội từ kho phế liệu bốc cao hàng chục mét.

Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM được điều đến hiện trường. Lực lượng nhanh chóng triển khai vòi rồng, phun nước khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà dân liền kề.

Xe chữa cháy tiếp cận đám cháy.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều vật dụng, phế liệu trong kho bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.