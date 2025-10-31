Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngọn lửa trùm kho phế liệu trong khu dân cư, người dân hoảng loạn tháo chạy

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 31/10, một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại kho phế liệu rộng khoảng 100 m² nằm sâu trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Khoảng 18 giờ, người dân trên đường số 5, cách ngã tư Bốn Xã, phường Bình Hưng Hòa khoảng một km, phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ một kho phế liệu đóng kín cửa. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, làm cả khu phố náo loạn.

Clip đám cháy kho phế liệu.

Một số người dân nhanh chóng kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ nhà kho.

“Lửa bốc rất mạnh, sức nóng hầm hập. Cả nhà tôi phải ôm con nhỏ chạy ra ngoài vì khói đen tràn vào, ngột ngạt không thở được,” chị Hương, sống gần hiện trường, kể.

chay2.png
Lửa bùng cháy dữ dội từ kho phế liệu bốc cao hàng chục mét.

Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM được điều đến hiện trường. Lực lượng nhanh chóng triển khai vòi rồng, phun nước khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà dân liền kề.

z7175762682676-6eedacb2a8917819dd94ddb6322c55d1.jpg
Xe chữa cháy tiếp cận đám cháy.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều vật dụng, phế liệu trong kho bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#cháy kho phế liệu #TP.HCM #đám cháy #cứu hỏa #khu dân cư #báo động cháy #chữa cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục