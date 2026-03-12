Mắc bệnh hiếm gặp đe dọa tính mạng nhưng bị chẩn đoán nhầm là viêm xoang

TPO - Chảy nước mũi kéo dài suốt 18 tháng, người đàn ông nhiều lần đi khám và được nhiều bác sĩ chẩn đoán là viêm xoang mạn tính nhưng điều trị không mang lại kết quả. Mới đây, khám chuyên sâu, người bệnh được phát hiện bị rò dịch não tủy qua nền sọ – một bệnh lý hiếm gặp tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngày 12/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho ông N.V.H. (52 tuổi, ngụ Cần Thơ). Khoảng một năm rưỡi qua, ông H. thường xuyên bị chảy dịch mũi kéo dài. Ban đầu, ông đến khám tại một số cơ sở y tế và được chẩn đoán viêm xoang và cho thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau nhiều tháng dùng thuốc, tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ can thiệp cho bệnh nhân

“Chỉ cần cúi đầu xuống là nước ở bên mũi phải lại chảy ra từng giọt. Chưa nói được vài câu là nó đã nhỏ giọt xuống. Nước này rất trong, không đục như nước mũi bình thường, nhìn giống nước mưa vậy.” – ông H. cho biết.

Tình trạng bệnh kéo dài khiến sinh hoạt hằng ngày của ông H. gặp nhiều bất tiện. Do đã được chẩn đoán viêm xoang nên ông nghĩ đây là triệu chứng của bệnh mạn tính. Đến khi tiếp tục điều trị theo đơn thuốc nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện, ông quyết định đi kiểm tra chuyên sâu.

BS Trương Lê Anh Kiệt, chuyên khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện cho biết, khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy dịch mũi của bệnh nhân có nhiều đặc điểm khác với dịch viêm xoang thông thường. “Bệnh nhân chảy dịch mũi trong suốt, chủ yếu một bên và tăng lên khi cúi đầu. Khi nội soi mũi, chúng tôi quan sát thấy dịch chảy thành từng dòng từ khe trên trong hốc mũi. Đây là dấu hiệu gợi ý tình trạng rò dịch não tủy chứ không phải viêm xoang” – BS Kiệt cho biết.

Sau khi được phẫu thuật xử lý triệt để vị trí rò dịch não tủy, sức khỏe người bệnh đang bình phục tốt

Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị rò dịch não tủy qua nền sọ. Đây là bệnh lý hiếm gặp và dễ bị nhầm với các bệnh lý tai mũi họng thông thường nếu không được thăm khám kỹ. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho người bệnh. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, xử lý triệt để lỗ rò dịch não tủy. Sau phẫu thuật, tình trạng chảy dịch mũi kéo dài của bệnh nhân đã hoàn toàn chấm dứt.

Bác sĩ Kiệt cho biết, dịch não tủy là loại dịch được cơ thể sản sinh và lưu thông trong hệ thần kinh trung ương theo một chu trình khép kín. Trong một số trường hợp, vùng nền sọ xuất hiện những lỗ rò rất nhỏ khiến dịch rò rỉ qua các lỗ này và chảy xuống mũi. Tình trạng này có thể xảy ra sau chấn thương sọ não nhưng cũng có những trường hợp xuất hiện tự phát, không xác định được nguyên nhân cụ thể. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn từ đường hô hấp có thể xâm nhập ngược lên hệ thần kinh trung ương, làm tăng nguy cơ viêm màng não – một biến chứng rất nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý: Khi có tình trạng chảy nước mũi trong suốt kéo dài, nhất là khi dịch chảy thành từng giọt và tăng lên khi cúi đầu, ho hoặc hắt hơi thì nên đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng hoặc ngoại thần kinh để được kiểm tra bằng nội soi và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như MRI. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả và phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.