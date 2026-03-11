Cơn giận bộc phát tuổi dậy thì suýt đoạt mạng bé gái

TPO - Chỉ vì bị mẹ la mắng sau mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, bé gái 12 tuổi đã bốc đồng uống thuốc trừ sâu và nhanh chóng rơi vào tình trạng co giật, suy hô hấp nguy kịch, phải thở máy. Các bác sĩ cảnh báo đây là tình huống đáng lo ngại ở lứa tuổi dậy thì.

Ngày 11/3, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho một trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng. Bệnh nhi là N.C.N. (12 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống thuốc trừ sâu.

Theo thông tin từ gia đình, sự việc xảy ra sau một mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Bị mẹ la mắng, bé N. tức giận bỏ ra ngoài. Trong lúc bốc đồng, bé nhìn thấy chai thuốc trừ sâu hiệu Motox còn sót lại trong nhà nên đã pha thuốc với nước rồi uống. Ước tính lượng thuốc khoảng 5–7ml được pha loãng với khoảng 200–300ml nước.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cấp cứu cho bệnh nhi (ảnh minh họa)

Sau khi uống, bé vào nhà nằm trên võng. Một lúc sau, người thân phát hiện bé chảy nhiều đờm dãi, lên cơn co giật, tay chân gồng cứng, mắt trợn, môi tím tái và tiêu tiểu không tự chủ. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản để hỗ trợ thở, rửa dạ dày nhằm loại bớt chất độc, đồng thời cho uống than hoạt tính để hạn chế hấp thu thuốc trong đường tiêu hóa. Sau khi xử trí ban đầu, bé được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng mê, phải thở máy. Nhịp tim nhanh, huyết áp thấp. Phổi có nhiều đàm nhớt, suy hô hấp. Xét nghiệm cho thấy men acetylcholinesterase trong máu giảm rất thấp. Đây là loại men quan trọng giúp hệ thần kinh hoạt động bình thường. Khi bị thuốc trừ sâu ức chế, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều triệu chứng nguy hiểm như tăng tiết đờm dãi, co giật, rối loạn hô hấp và có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sau chẩn đoán trẻ bị ngộ độc thuốc trừ sâu nhóm phospho hữu cơ, các bác sĩ đã điều trị tích cực bằng nhiều biện pháp như thở máy, truyền dịch chống sốc, dùng thuốc giải độc giúp phục hồi hoạt động của men bị ức chế. Đồng thời, các bác sĩ điều chỉnh điện giải, đường huyết và theo dõi sát các chức năng sống.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng của bé N. cải thiện dần. Bệnh nhi tỉnh táo trở lại, được cai máy thở và sức khỏe ổn định. Bé đã được các chuyên viên tâm lý tư vấn để hỗ trợ tinh thần và giúp hiểu rõ những nguy cơ từ hành vi bốc đồng.

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển tâm lý nhạy cảm dễ có phản ứng mạnh khi bị la mắng hoặc gặp áp lực trong gia đình, học tập. Nhiều trường hợp chỉ vì một sự việc nhỏ nhưng trẻ không biết cách giải tỏa cảm xúc, dẫn đến những hành động bốc đồng và nguy hiểm cho bản thân.