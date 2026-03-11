Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115

P.V

Sáng ngày 10.03.2026, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương - thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ - đã tổ chức lễ ra mắt Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115, đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân TP.HCM và các khu vực lân cận.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhân Dân phường Chánh Hiệp, Trung tâm Cấp cứu 115 cùng lãnh đạo và đội ngũ nhân sự bệnh viện. Việc tham gia Mạng lưới Cấp cứu 115 TP.HCM thể hiện sự phối hợp của bệnh viện trong hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

1.jpg
Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115. Ảnh: BVCC

Trạm được trang bị xe cứu thương chuyên dụng, hệ thống thiết bị cấp cứu hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng sơ cứu tại hiện trường, tại nhà và vận chuyển người bệnh an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

2.jpg
Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ký kết hợp tác với Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM. Ảnh: BVCC

Với lợi thế vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM - Bình Dương, trạm giúp rút ngắn “thời gian vàng”, đặc biệt trong các trường hợp đột quỵ, tai nạn, chấn thương và bệnh lý nguy kịch, qua đó nâng cao cơ hội sống và giảm thiểu di chứng cho người bệnh.

3.jpg
Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường năng lực cấp cứu ngoại viện, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân. Ảnh: BVCC

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương nhấn mạnh: “Việc đưa Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 vào hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng cấp cứu và mở rộng trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, quy trình và đào tạo nhân lực nhằm đảm bảo mỗi ca cấp cứu đều được tiếp cận nhanh chóng, xử trí kịp thời và an toàn nhất.”

Theo BS.CKII Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM ghi nhận việc Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương tham gia mạng lưới cấp cứu ngoại viện, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng các Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân, giảm áp lực cho hệ thống và nâng cao hiệu quả điều phối cấp cứu trên địa bàn.

4.jpg
Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời cho người dân. Ảnh: BVCC

Việc vận hành Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương đánh dấu bước phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM, góp phần củng cố mạng lưới cấp cứu ngoại viện của thành phố và tăng cường khả năng đáp ứng các tình huống khẩn cấp cho cộng đồng. Đây là tiền đề để bệnh viện tối ưu hóa quy trình phản ứng nhanh, hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hiện đại, đáp ứng kịp thời các nhu cầu cấp thiết của người dân.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://hoanmy.com/binhduong/

P.V
#Ra mắt Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 #Nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện #Hợp tác giữa Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương và Trung tâm Cấp cứu 115 #Ứng dụng công nghệ và đào tạo chuyên sâu trong cấp cứu #Tăng cường dịch vụ cấp cứu kịp thời cho cộng đồng #Phối hợp hệ thống cấp cứu TP.HCM và Bình Dương #Giảm thiểu thời gian vàng trong cấp cứu khẩn cấp #Phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại #Đầu tư trang thiết bị và quy trình cấp cứu #Thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện

Cùng chuyên mục