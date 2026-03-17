Huế dự kiến chi gần 280 tỷ đồng xây thêm trung tâm y tế mới ở đâu?

TPO - Trung tâm y tế TP. Huế quy mô 300 giường bệnh dự kiến được đầu tư xây dựng tại phường Hương An với tổng mức vốn gần 280 tỷ đồng, nhằm bổ sung thêm cơ sở khám chữa bệnh chất lượng và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố.

Tối 16/3, thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi Sở Tài chính thành phố thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Trung tâm Y tế TP. Huế.

Theo đề xuất, công trình dự kiến đặt tại khu đất YT02 thuộc phường Hương An - khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố. Dự án được quy hoạch là bệnh viện đa khoa hạng II với quy mô 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.955 m2.

Khu đất dự kiến xây trung tâm y tế mới của TP. Huế, nơi có 2 khối nhà thuộc dự án Bệnh viện Phục hồi chức năng cơ sở 2 tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, từng được đầu tư nhưng chưa khai thác.

Theo phương án thiết kế, khối khám chữa bệnh, phẫu thuật và cấp cứu được xây mới với quy mô 3 tầng. Khối điều trị nội trú cao từ 2 đến 6 tầng, bố trí đầy đủ các khoa như nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Một số hạng mục được điều chỉnh nhằm tăng khả năng ứng phó dịch bệnh và thiên tai. Trong đó, khoa truyền nhiễm dự kiến nâng từ 2 tầng lên 3 tầng, mở rộng quy mô từ 20 lên 30 giường bệnh để chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch.

Dự án cũng xây dựng nhà cấp phát thuốc Methadone riêng biệt nhằm phục vụ điều trị chuyên biệt và đảm bảo an ninh, tách biệt với khu điều trị nội trú.

Đáng chú ý, phương án thiết kế đã tính đến đặc thù lũ lụt thường xuyên tại Huế. Một số khoa và khu chức năng được bố trí lại theo hướng nâng cao về cao trình sử dụng. Cụ thể, khoa Dược được điều chuyển lên tầng 2 của khối nội trú, trong khi khu chẩn đoán hình ảnh được bố trí tại các vị trí an toàn hơn nhằm bảo vệ các thiết bị y tế giá trị cao trước nguy cơ ngập lụt.

Ngoài các hạng mục xây mới, dự án còn tận dụng hạ tầng sẵn có từ khối nhà 1 và 2 của dự án Bệnh viện Phục hồi chức năng cơ sở 2 từng được đầu tư trước đây nhưng chưa khai thác. Hai khối nhà này có tổng diện tích sàn khoảng 2.888 m2, cao 3 tầng, dự kiến được cải tạo để bố trí các khoa hồi sức tích cực, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, để triển khai dự án cần thu hồi khoảng 18.910 m2 đất trong phạm vi khu đất mang ký hiệu YT02 tại phường Hương An, chủ yếu là đất nông nghiệp.

Sau khi xong các thủ tục đầu tư và tổ chức khởi công, trung tâm y tế mới này dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau khoảng 4 năm xây dựng. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế cơ sở, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện, trung tâm y tế khác trên trên địa bàn thành phố.