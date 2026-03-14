Ninh Bình xuất hiện mô hình 'làng trị liệu' giữa trung tâm y tế vùng Thủ đô

Không chỉ là điểm đến của các khu công nghiệp, Ninh Bình đang dần hình thành một hệ sinh thái cư dân đa dạng nhờ sự phát triển đồng thời của công nghiệp, y tế và du lịch. Sự hội tụ của các yếu tố này khiến thị trường bất động sản địa phương có cấu trúc khác biệt so với nhiều tỉnh vệ tinh quanh Hà Nội – nơi thường chỉ phát triển xoay quanh các khu công nghiệp.

Làn sóng FDI tạo lực cầu nhà ở cho chuyên gia

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình mới (gồm Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định trước đây) nổi lên như một trung tâm sản xuất mới ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Theo quy hoạch, địa phương có 53 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.000 ha, trong đó 20 khu đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%.

Các khu công nghiệp hiện thu hút 1.158 dự án đầu tư, gồm 547 dự án FDI và 611 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký khoảng 17,64 tỷ USD. Sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp kéo theo lực lượng lao động lớn, với khoảng 195.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó có nhiều kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý nước ngoài.

Theo báo cáo của Savills Hà Nội, nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ tại Việt Nam đang phục hồi mạnh nhờ sự gia tăng của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các dự án có vốn FDI. Xu hướng này không chỉ tập trung ở trung tâm Hà Nội mà còn lan sang các địa phương có khu công nghiệp lớn.

Điều này khiến nhu cầu về căn hộ dịch vụ, biệt thự cho thuê và các khu đô thị chất lượng cao dành cho chuyên gia tại Ninh Bình ngày càng rõ nét.

Hai bệnh viện tuyến trung ương tạo “cực hút” trí thức

Bên cạnh động lực công nghiệp, Ninh Bình còn thu hút thêm một lực lượng cư dân chất lượng cao từ lĩnh vực y tế.

Việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã hình thành một trung tâm y tế quy mô lớn của khu vực phía Bắc. Hai bệnh viện được thiết kế với quy mô khoảng 1.000 giường mỗi cơ sở nhằm giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 của hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức mà còn hỗ trợ người bệnh từ các tỉnh miền Trung, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ảnh: Trọng Tùng/VietnamNet.

Khi vận hành đầy đủ, các cơ sở này dự kiến thu hút hàng trăm đến hàng nghìn bác sĩ, chuyên gia y tế, kỹ thuật viên và nhà nghiên cứu đến làm việc lâu dài. Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, sự xuất hiện của các bệnh viện tuyến trung ương thường kéo theo sự hình thành cộng đồng trí thức và chuyên gia y tế có thu nhập cao, từ đó tạo nhu cầu rõ rệt về môi trường sống chất lượng và các khu dân cư hiện đại.

Nhóm cư dân này trở thành lớp khách hàng mới của thị trường bất động sản địa phương, bổ sung cho lực cầu đến từ khối chuyên gia công nghiệp.

Lợi thế thiên nhiên hút người cao tuổi và khách nghỉ dưỡng

Ngoài công nghiệp và y tế, lợi thế lớn của Ninh Bình còn nằm ở cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di sản nổi tiếng. Không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và khoảng cách chỉ hơn một giờ di chuyển từ Hà Nội khiến địa phương trở thành điểm đến phù hợp cho các mô hình nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh xã hội già hóa dân số, nhiều chuyên gia nhận định Ninh Bình có tiềm năng phát triển các sản phẩm bất động sản chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch cũng đang thay đổi khi du khách ưu tiên những chuyến đi ngắn ngày, trải nghiệm thiên nhiên và các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Theo bà Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) du khách hiện nay có xu hướng lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày, đi gần và chú trọng trải nghiệm cá nhân hóa. Điều này mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú cuối tuần.

Xu hướng bất động sản đa chức năng

Sự giao thoa giữa công nghiệp, y tế và du lịch đang tạo ra một cấu trúc thị trường bất động sản mới tại Ninh Bình. Trên thực tế, một số dự án đã bắt đầu khai thác mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn, dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội – Làng trị liệu giữa trung tâm y tế vùng thủ đô của tập đoàn Onsen Fuji tại khu vực Liêm Hà được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng, kết hợp các dịch vụ lưu trú và thương mại.

Phối cảnh dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội – tổ hợp bất động sản trị liệu

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án có quy mô khoảng 5,9 ha, gồm hơn 1.200 sản phẩm Trong đó có khoảng 1.040 căn hộ trị liệu, 82 căn shop khối đế và 130 căn biệt thự, shophouse thương mại.

Dự án nằm trên trục kết nối khu trung tâm y tế của vùng Thủ đô, gần cụm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, gần các khu công nghiệp Châu Sơn, Thanh Liêm, Đồng Văn và Thái Hà. Vị trí này được đánh giá thuận lợi để phát triển các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất.

Theo giới phân tích, sự cộng hưởng giữa công nghiệp, y tế và du lịch đang tạo nên cấu trúc thị trường bất động sản đặc biệt tại Ninh Bình. Trong dài hạn, khi các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng và hạ tầng giao thông liên vùng hoàn thiện, Ninh Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm phát triển mới ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, nơi bất động sản không chỉ phục vụ sản xuất mà còn đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe của nhiều nhóm cư dân.