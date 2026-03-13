Hà Nội dự thu gần 60.000 tỷ từ đấu giá đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có thông báo gửi các xã, phường, Trung tâm quỹ đất Hà Nội về việc rà soát Danh mục các dự án, khu đất đề xuất đăng ký Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, để thực hiện quy định của Luật Đất đai 2024 và chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đề xuất của UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có các Tờ trình số 124/TTr-SNNMT ngày 10/02/2026 và số 143/TTr- SNNMT ngày 4/3/2026 báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 thành phố Hà Nội với nội dung chính như sau: Tổng số dự án, khu đất đưa ra đấu giá: 342 dự án, khu đất. Tổng diện tích đất (không bao gồm diện tích đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật) đưa ra đấu giá khoảng 664,23ha. Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 59.040,91 tỷ đồng.

Một khu đấu giá đất tại Hà Nội

Ngày 7/3/2026, Văn phòng UBND Thành phố có Văn bản số 3729/VP- NNMT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về việc rà soát Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Trong đó có nội dung giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đảm bảo các danh mục dự án, ô đất đề nghị đấu giá phải phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang lập phê duyệt...

Từ nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội rà soát, đăng ký các dự án, khu đất trong Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang lập phê duyệt (trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì phải có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã được UBND Thành phố chấp thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND Thành phố).