Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TPO - TPHCM điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích hơn 50 ha, trong đó khu vực 1 rộng hơn 36 ha và khu vực 2 khoảng 14,4 ha. Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung Thủ Đức đến năm 2040, liên quan việc bố trí các công trình trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TPHCM vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích hơn 50 ha để triển khai xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính.

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh có diện tích khoảng 50 ha, chia thành hai khu vực. Trong đó, khu vực 1 rộng hơn 36 ha và khu vực 2 khoảng 14,4 ha. Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung Thủ Đức đến năm 2040, liên quan việc bố trí các công trình trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới nằm giữa các trục giao thông lớn gồm Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển các công trình như Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM, Cung Thiếu nhi và nhà hát - trung tâm biểu diễn, hội nghị.

TPHCM định hướng nơi đây trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời phát triển các chức năng tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa. Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình hỗn hợp, gắn với cảnh quan sinh thái ven sông Sài Gòn, đóng vai trò kết nối Thủ Đức với khu trung tâm hiện hữu.

Việc điều chỉnh quy hoạch được đánh giá phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội và Thành ủy TPHCM, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính.

UBND TPHCM giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về hồ sơ, số liệu và tính pháp lý của nội dung điều chỉnh. Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc cũng có nhiệm vụ thẩm định và hướng dẫn triển khai theo đúng quyết định phê duyệt.

TPHCM điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Phường An Khánh được yêu cầu tổ chức công bố nội dung điều chỉnh quy hoạch, đồng thời lập kế hoạch triển khai, xây dựng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với đồ án đã được duyệt.

Trước đó, UBND TPHCM cũng ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung Thủ Đức đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính và dự án xây dựng quảng trường trung tâm TPHCM.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu vực thuộc phân vùng số 1 theo Đồ án quy hoạch chung Thủ Đức đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 202/2025, với tổng diện tích khoảng 128 ha.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa các dự án thuộc danh mục ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo nghị quyết số 260 của Quốc hội, trong đó có dự án xây dựng quảng trường trung tâm TPHCM và Trung tâm Chính trị - Hành chính.

Giai đoạn trước mắt, TPHCM khẩn trương triển khai thực hiện dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch cũng cần thiết phải bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng để hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng chính trị - hành chính - văn hóa.

Đồng thời, cân đối các khu đất cây xanh sử dụng công cộng, thể dục thể thao, khu đất dịch vụ công cộng nhằm bổ sung, gắn kết, tăng thêm chức năng hỗ trợ cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, bảo đảm trên nguyên tắc tổng diện tích sàn toàn khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, các chức năng công cộng phục vụ đô thị (cây xanh, dịch vụ) sau bố trí, sắp xếp có phần tăng thêm.