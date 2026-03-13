Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Sắc màu trung tính trong căn nhà ống ở TP.HCM

Thúy Hiền
TPO - Trong bối cảnh khu đất nhỏ và nằm sâu trong hẻm, việc cải tạo tập trung vào tối ưu công năng và cải thiện chất lượng không gian sống. Màu sắc trung tính được chọn lựa để tối ưu cảm giác thoáng rộng.

Trong bối cảnh khu đất nhỏ và nằm sâu trong hẻm, việc cải tạo tập trung vào tối ưu công năng và cải thiện chất lượng không gian sống.

fb-img-1773215295790.jpg
fb-img-1773215280486.jpg
fb-img-1773215282135.jpg
fb-img-1773215283925.jpg

Các giải pháp lấy sáng, thông gió được ưu tiên để ngôi nhà luôn thoáng đãng dù diện tích hạn chế. Không gian sinh hoạt được tổ chức gọn gàng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của gia đình trẻ.

fb-img-1773215278052.jpg
fb-img-1773215285334.jpg
fb-img-1773215288872.jpg
fb-img-1773215290235.jpg
fb-img-1773215291942.jpg
fb-img-1773215293616.jpg

Nội thất đều được lựa chọn theo tông màu trung tính như trắng kem, kem, be sáng giúp không gian hẹp trở nên thoáng đãng hơn. Ngôi nhà là minh chứng cho việc diện tích nhỏ không đồng nghĩa với sự chật chội nếu kiến trúc được xử lý khéo léo.

Thúy Hiền
Skylight Studio
#nhà ống #màu trung tính #tối ưu không gian #TP.HCM #thiết kế nội thất

Cùng chuyên mục