Sắc màu trung tính trong căn nhà ống ở TP.HCM

TPO - Trong bối cảnh khu đất nhỏ và nằm sâu trong hẻm, việc cải tạo tập trung vào tối ưu công năng và cải thiện chất lượng không gian sống. Màu sắc trung tính được chọn lựa để tối ưu cảm giác thoáng rộng.

Các giải pháp lấy sáng, thông gió được ưu tiên để ngôi nhà luôn thoáng đãng dù diện tích hạn chế. Không gian sinh hoạt được tổ chức gọn gàng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của gia đình trẻ.

Nội thất đều được lựa chọn theo tông màu trung tính như trắng kem, kem, be sáng giúp không gian hẹp trở nên thoáng đãng hơn. Ngôi nhà là minh chứng cho việc diện tích nhỏ không đồng nghĩa với sự chật chội nếu kiến trúc được xử lý khéo léo.