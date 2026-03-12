Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Xây dựng chỉ rõ 3 nguyên nhân mất cân đối cung - cầu về nhà ở xã hội

Ninh Phan
TPO - Theo ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng), hiện có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc mất cân đối cung - cầu về nhà ở xã hội.

Chia sẻ tại hội thảo “Nhà ở xã hội: Bứt tốc nguồn cung, đảm bảo công bằng thụ hưởng”, do Bộ xây dựng và Báo Tiền Phong tổ chức sáng 12/3, ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã và đang triển khai trên 600 dự án với quy mô xấp xỉ 700.000 căn, đạt khoảng 70% mục tiêu của đề án là 1 triệu căn hộ.

Ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản.

Ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản.

Riêng trong năm 2025, số liệu báo cáo cho thấy đã hoàn thành 103.136 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng đặt ra từ đầu năm. Nếu so với giai đoạn 2023-2024, khi mỗi năm chỉ đạt khoảng 40.000 - 50.000 căn, thì đây là bước tiến rõ rệt. Lần đầu tiên số lượng căn hộ hoàn thành trong một năm vượt mốc 100.000 căn.

Đáng chú ý, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công 28 dự án với quy mô khoảng 21.000 căn. Tính đến nay, có khoảng 220 dự án với quy mô 215.000 căn đang triển khai theo kế hoạch, hướng tới mục tiêu đến năm 2026 đạt khoảng 125% kế hoạch đề ra.

Phân tích các con số trên có thể thấy, tiến độ thực hiện đề án đang được cải thiện rõ rệt qua từng năm và đang đi đúng hướng. Điều này phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế tại các đô thị lớn vẫn cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Có thể chỉ ra ba nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu hiện nay:

Thứ nhất, trong một thời gian dài, nguồn cung bất động sản trên thị trường bị lệch về phân khúc cao cấp và trung - cao cấp, trong khi thiếu nghiêm trọng sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp và trung bình. Giá nhà thương mại bị đẩy lên cao đã tạo áp lực lớn lên nhu cầu nhà ở xã hội.

Thứ hai là vấn đề quỹ đất. Dù một số địa phương có bố trí quỹ đất, nhưng nhiều vị trí lại xa trung tâm, thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Điều này khiến nhà đầu tư không mặn mà tham gia, đồng thời làm giảm sức hút đối với người mua.

Thứ ba là thủ tục đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và triển khai dự án trước đây còn phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với việc ban hành các cơ chế thí điểm và chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, nhiều vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ.

Ninh Phan
