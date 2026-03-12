Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Kiểm định toàn bộ chung cư cũ tại 48 xã, phường

Trần Hoàng
Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Đầu năm 2026, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các khu chung cư cũ tại 48 xã, phường trên địa bàn. Việc rà soát được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy chương trình cải tạo, xây dựng lại các khu nhà xuống cấp trong thời gian tới.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2026, thành phố đã triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng chung cư cũ nhằm xác định mức độ nguy hiểm của từng công trình, phân loại các trường hợp phải phá dỡ hoặc tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Kế hoạch được thực hiện tại 48 xã, phường có chung cư cũ.

Theo Sở Xây dựng, việc kiểm định toàn diện trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở xây dựng phương án cải tạo phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phòng ngừa rủi ro. Đây cũng là bước bắt buộc nếu muốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo các khu nhà cũ trên địa bàn.

Sở Xây dựng đang phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc lập danh mục các khu vực cần cải tạo, trình HĐND thành phố xem xét, công bố công khai nhằm thu hút nhà đầu tư. Theo lộ trình, năm 2026 sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng danh mục dự án và lựa chọn chủ đầu tư cho một số khu vực; giai đoạn 2027-2030 tập trung triển khai. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo các chung cư nguy hiểm cấp D, và đến năm 2035 cơ bản hoàn thành việc cải tạo toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn.

Gắn cải tạo chung cư cũ với tái thiết đô thị

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên cho biết, chương trình cải tạo chung cư cũ được thành phố định hướng gắn với chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị cũ. Mục tiêu là hình thành những khu nhà ở mới với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đợt kiểm định lần này diễn ra trong bối cảnh dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được lấy ý kiến và Hà Nội đang xây dựng Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là cơ hội để thay đổi cách tiếp cận trong cải tạo chung cư cũ, chuyển từ xử lý tình thế sang tư duy tái thiết đô thị dài hạn.

Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi mở ra hành lang pháp lý cho các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, cho phép Hà Nội chủ động đề xuất những cách làm mới trong quản lý và phát triển đô thị. Thành phố có thể mời các doanh nghiệp công nghệ tham gia kiểm định, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số về hệ thống chung cư cũ.

14b.jpg
Chung cư cũ ở phường Kim Liên

Các chuyên gia cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) kế thừa quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 về khái niệm “dự án lớn, quan trọng”, trong đó làm rõ hơn nội dung liên quan xây dựng lại nhà chung cư cũ. Đây là cơ sở để thiết kế các cơ chế, chính sách đặc thù do HĐND thành phố quyết định nhằm thúc đẩy quá trình cải tạo trong thời gian tới.

Đáng chú ý, dự thảo luật cũng trao cho Hà Nội một số cơ chế đặc thù quan trọng, cho phép UBND thành phố chủ động điều chỉnh quy hoạch chung, kể cả các quy hoạch do Thủ tướng phê duyệt. Cùng với đó là cơ chế chỉ định hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp có năng lực và trách nhiệm xã hội tham gia cải tạo đô thị.

Trần Hoàng
Trần Hoàng
