Chi tiết mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư mới ở TPHCM

TPO - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, không vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không đủ điều kiện được cấp sổ hồng, được UBND cấp xã xác nhận không tranh chấp, đang sử dụng ổn định vẫn được TPHCM hỗ trợ.

Công thức tính

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 11/2026 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM quy định tỷ lệ quy đổi, điều kiện bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở để bồi thường cho người có đất thu hồi.

TPHCM có quyết định 11/2026 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Tỷ lệ quy đổi được tính bằng công thức: giá đất tính tiền bồi thường về đất tại vị trí thu hồi đất chia giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc giá đất tại vị trí hoán đổi nhân 100%.

Nếu giá đất tính tiền bồi thường về đất tại vị trí thu hồi đất và giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc giá nhà ở tại vị trí hoán đổi nằm trên nhiều vị trí đất tính theo bảng giá đất thì giá đất của khu đất hoặc thửa đất được xác định mức bình quân của các phạm vi, vị trí đất đó.

Trường hợp khu đất hoặc thửa đất thu hồi có nhiều loại đất thì giá đất của khu đất hoặc thửa đất tính tiền bồi thường tại vị trí thu hồi đất được xác định theo từng loại đất.

Diện tích đất ở, nhà ở hoặc đất phi nông nghiệp hoán đổi theo công thức: diện tích quy đổi = tỷ lệ quy đổi (%) x diện tích đất thu hồi.

Nếu trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì được xem xét hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu.

Cụ thể, nếu dự án có quỹ căn hộ chung cư để bố trí tái định cư thì bán, cho thuê hoặc cho thuê mua cho mỗi hộ một căn hộ trong quỹ căn hộ phục vụ tái định cư của dự án.

Nếu dự án chỉ tái định cư bằng nền đất thì giao đất có thu tiền sử dụng đất cho mỗi hộ một nền đất trong quỹ nền đất tái định cư phục vụ dự án theo giá tái định cư tại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt.

Trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

UBND TPHCM giao hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án rà soát các khu tái định cư được cân đối, bố trí cho dự án để báo cáo, đề xuất chủ tịch UBND cấp xã (nơi có quỹ nền đất, căn hộ chung cư phục vụ tái định cư) xem xét, xác định khu tái định cư có điều kiện tương đương làm cơ sở xác định giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng tiền.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện được hỗ trợ tái định cư theo quy định tại khoản 8 Điều 111 của Luật Đất đai mà có nhu cầu tự lo chỗ ở (không nhận đất ở, nhà ở, tiền theo quy định tại quyết định này) thì ngoài việc được bồi thường, hỗ trợ về đất bằng tiền còn được nhận tiền hỗ trợ để tự lo chỗ ở với mức bằng 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất ở.

Nhiều mức hỗ trợ

Theo quyết định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, không vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), được UBND cấp xã xác nhận không tranh chấp, đang sử dụng ổn định, được xem xét hỗ trợ.

Cụ thể, trường hợp sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp trước ngày 15/10/1993, mức hỗ trợ bằng 100% giá đất tính tiền bồi thường về đất theo loại đất đang sử dụng.

Quyết định của UBND TPHCM cũng quy định chi tiết các mức bồi thường đối với thiệt hại về nhà ở, chi phí di chuyển tài sản...

Nếu sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2014 được hỗ trợ về đất bằng 100% giá đất tính tiền bồi thường về đất theo loại đất đang sử dụng nhưng phải trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp đang sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp, được tính hỗ trợ bằng 100% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất nông nghiệp đang sử dụng.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật trước ngày 1/7/2014 mà đã sử dụng đất ổn định, không đủ điều kiện cấp sổ hồng cũng được hỗ trợ.

Cụ thể, trường hợp sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp trước ngày 15/10/1993 được hỗ trợ bằng 70% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất đang sử dụng.

Nếu sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 được hỗ trợ bằng 56% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất đang sử dụng.

Trường hợp sử dụng đất từ ngày 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 được hỗ trợ bằng 42% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất đang sử dụng. Nếu sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp được tính hỗ trợ bằng 70% giá đất nông nghiệp cụ thể được duyệt.

Đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống được bồi thường 100% giá trị xây dựng mới đối với diện tích bị thiệt hại tính theo quyết định quy định bảng giá nhà ở, công trình phục vụ đời sống do UBND TPHCM ban hành hoặc theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành.

Mức bồi thường (cao nhất 80% x diện tích) hỗ trợ thiệt hại đối với nhà, đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng các công trình có hành lang bảo vệ an toàn không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng.

Trường hợp xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì được hỗ trợ 100% giá trị xây dựng mới của nhà. Trường hợp xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì được hỗ trợ mức cao nhất là 70% giá trị xây dựng mới của nhà.

Quyết định của UBND TPHCM cũng quy định chi tiết các mức bồi thường đối với thiệt hại về nhà ở, chi phí di chuyển tài sản, di dời mồ mả, cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, chi phí đầu tư vào đất còn lại...