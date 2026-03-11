Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hưng Yên 'chốt' tiến độ GPMB dự án sân golf 1,5 tỷ USD

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công việc, cơ bản hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 1 của dự án trước ngày 30/4/2026.

Sáng 11/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu giai đoạn 1 có diện tích cần thu hồi là 562,49 ha. Đến nay, các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất 508,38 ha; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 501,5 ha; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân được 438,1 ha; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 199 ha, đạt 35,4%; đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 83,2 ha, đạt 14,8%.

toan-canh-reds-1752113495.jpg
Khu vực xây dựng Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Trong đó, tại xã Châu Ninh, tổng diện tích cần GPMB khoảng 479,5 ha, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 149,6 ha, đạt 31,22%; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 83,2 ha, đạt 17,36%; đã di chuyển số lượng mồ mả đạt hơn 91%. Tại xã Khoái Châu, tổng diện tích cần GPMB trên địa bàn khoảng 82,9 ha, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 11,73 ha, đạt 14,1%; đã di chuyển số lượng mồ mả đạt 46,8%.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh ngay trong chiều ngày 11/3 trực tiếp xuống hỗ trợ các xã; các sở, ngành, đơn vị, xã Châu Ninh, xã Khoái Châu tăng cường công tác phối hợp, bố trí đủ nhân lực để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công việc, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác GPMB của dự án trước ngày 30/4/2026.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), tên thương mại Trump International Hưng Yên. Tổng diện tích quy hoạch dự án hơn 888 ha, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tiểu khu, trong đó hai khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp và sân golf sinh thái có quy mô dân số lần lượt 3.500 và 1.800 người. Khu đô thị thương mại dịch vụ (29.700 người), còn lại là cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội và khu công viên chuyên đề rộng 99 ha.

Trần Hoàng
#Dự án sân golf Khoái Châu #Giải phóng mặt bằng GPMB #Tiến độ dự án đô thị và du lịch #Hợp tác với Tập đoàn Trump #Phát triển khu phức hợp đô thị sinh thái #Quy hoạch sân golf cao cấp #Chương trình đền bù và tái định cư #Đầu tư xây dựng hạ tầng dự án #The Trump Organization

Xem thêm

Cùng chuyên mục