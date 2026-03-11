Hưng Yên 'chốt' tiến độ GPMB dự án sân golf 1,5 tỷ USD

TPO - Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công việc, cơ bản hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 1 của dự án trước ngày 30/4/2026.

Sáng 11/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu giai đoạn 1 có diện tích cần thu hồi là 562,49 ha. Đến nay, các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất 508,38 ha; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 501,5 ha; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân được 438,1 ha; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 199 ha, đạt 35,4%; đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 83,2 ha, đạt 14,8%.

Khu vực xây dựng Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Trong đó, tại xã Châu Ninh, tổng diện tích cần GPMB khoảng 479,5 ha, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 149,6 ha, đạt 31,22%; đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 83,2 ha, đạt 17,36%; đã di chuyển số lượng mồ mả đạt hơn 91%. Tại xã Khoái Châu, tổng diện tích cần GPMB trên địa bàn khoảng 82,9 ha, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 11,73 ha, đạt 14,1%; đã di chuyển số lượng mồ mả đạt 46,8%.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh ngay trong chiều ngày 11/3 trực tiếp xuống hỗ trợ các xã; các sở, ngành, đơn vị, xã Châu Ninh, xã Khoái Châu tăng cường công tác phối hợp, bố trí đủ nhân lực để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công việc, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác GPMB của dự án trước ngày 30/4/2026.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), tên thương mại Trump International Hưng Yên. Tổng diện tích quy hoạch dự án hơn 888 ha, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tiểu khu, trong đó hai khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp và sân golf sinh thái có quy mô dân số lần lượt 3.500 và 1.800 người. Khu đô thị thương mại dịch vụ (29.700 người), còn lại là cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội và khu công viên chuyên đề rộng 99 ha.