Giá xây nhà thô TP.HCM liệu có biến động mạnh vì căng thẳng Mỹ - Iran

Căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran đã đẩy giá xăng dầu leo thang, kéo theo chi phí xây dựng thô tại TP.HCM trong tháng 3/2026 biến động mạnh. Theo các chuyên gia từ từ NhatLamHouse, thị trường đang chịu áp lực kép từ chi phí vận tải và nguyên liệu đầu vào, gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực tài chính cho các gia chủ đang có kế hoạch xây nhà

Áp lực kép từ thị trường năng lượng

Thị trường xây dựng TP.HCM những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến đợt sóng giá mới. Theo phân tích của Kỹ sư Trần Trường Giang, xung đột Mỹ - Iran không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn đẩy giá vận tải nội địa lên cao. Với đặc thù ngành xây dựng, chi phí logistics chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành vật liệu, khiến mặt bằng giá xây thô biến động rõ rệt chỉ trong vòng 3 tháng qua.

Hoạt động thi công tại một dự án nhà phố tại TP.HCM trong bối cảnh áp lực giá vật tư leo thang

Phân tích chi tiết biến động vật tư

Dựa trên dữ liệu thực tế từ các công trình của NhatLamHouse, bảng so sánh dưới đây cho thấy mức độ dịch chuyển giá giữa tháng 3/2026 và tháng 12/2025:

Bảng 1: So sánh đơn giá vật liệu xây dựng thô

Biểu đồ so sánh đơn giá các loại vật liệu xây dựng thô tại TP.HCM thời điểm tháng 03/2026 so với cuối năm 2025. (Nguồn: NhatLamHouse)

Có thể thấy, các nhóm vật liệu chịu ảnh hưởng nặng nhất từ chi phí khai thác và vận chuyển như cát và bê tông tươi có mức tăng trên 11%. Đáng chú ý, thép cây – vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí xây thô (26%) – cũng tăng gần 7%.

Điều này khiến giá xây nhà thô tại khu vực TP.HCM biến động không ngừng, gây khó khăn cho việc lập kế hoạch tài chính của gia chủ

Tác động đến tổng dự toán xây dựng

Để thấy rõ bức tranh toàn cảnh, cần phân tích mức độ ảnh hưởng của từng loại vật liệu dựa trên tỷ trọng của chúng trong tổng chi phí xây thô:

Bảng 2: Mức độ tác động của biến động giá VLXD thô đến tổng giá trị vật liệu xây thô

Bảng phân tích mức độ ảnh hưởng của từng loại vật liệu đến tổng ngân sách phần thô

Thép và Bê tông chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí xây thô, khiến tổng dự toán nhạy cảm với biến động thị trường.

Ma trận chi phí: Vì sao giá xây thô "nhạy cảm" với biến động xăng dầu?

Phân tích sâu vào cơ cấu dự toán của một công trình tiêu biểu tại TP.HCM, Kỹ sư Trần Trường Giang chỉ ra rằng: "Không phải mọi vật liệu đều tăng giá như nhau, nhưng sự cộng hưởng từ các nhóm chiếm tỷ trọng lớn đã đẩy mặt bằng giá chung lên cao."

Theo dữ liệu từ NhatLamHouse, bộ ba Thép cây (26%), Bê tông tươi (17%) và Xi măng (15%) chiếm đến gần 60% tổng giá trị vật tư phần thô. Đây chính là những nhóm vật liệu chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ chi phí năng lượng và logistics.

Chỉ số giá tổng hợp ghi nhận mức tăng thực tế lên đến 5,70% trên toàn bộ danh mục vật tư chỉ trong vòng 3 tháng. Con số này có ý nghĩa như thế nào? Đối với một công trình nhà phố điển hình có tổng ngân sách xây thô khoảng 2 tỷ đồng, mức tăng 5,7% đồng nghĩa với việc gia chủ sẽ phải chi thêm hơn 110 triệu đồng so với dự kiến ban đầu.

Điểm sáng trong bức tranh biến động lần này là các vật tư như ống nước Bình Minh hay dây điện Cadivi vẫn giữ được mức giá ổn định (0% tăng). Đây được xem như "phao cứu sinh", giúp kiềm hãm đà tăng quá nóng của tổng mức đầu tư trong bối cảnh nhiều biến động.

Lời khuyên và dự báo từ chuyên gia

Theo Kỹ sư Trần Trường Giang, xung đột địa chính trị khó có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn, kéo theo giá vật liệu xây dựng 6 tháng tới khó có khả năng giảm sâu. Trước thực trạng này, CEO NhatLamHouse đưa ra hai khuyến nghị quan trọng cho các chủ đầu tư:

1. Dự phòng ngân sách: Thay vì mức dự phòng phí thông thường 5-10%, gia chủ nên nâng lên 10-15% tổng ngân sách để đảm bảo an toàn tài chính trước các biến số khó lường của thị trường.

Kỹ sư Trần Trường Giang – CEO NhatLamHouse: "Gia chủ cần nâng mức dự phòng phí lên 10-15% để đảm bảo an toàn tài chính."

2. Chiến lược thi công: Nên chủ động khảo sát và chốt hợp đồng sớm với các nhà thầu uy tín để "khóa" giá vật tư ở thời điểm hiện tại. Việc chần chừ có thể khiến gia chủ đối mặt với rủi ro giá tiếp tục lập đỉnh vào giai đoạn cao điểm cuối năm, khi nhu cầu xây dựng tăng cao.