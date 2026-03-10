Giá xây nhà thô TP.HCM liệu có biến động mạnh vì căng thẳng Mỹ - Iran

Áp lực kép từ thị trường năng lượng
Thị trường xây dựng TP.HCM những tháng đầu năm 2026 đang chứng kiến đợt sóng giá mới. Theo phân tích của Kỹ sư Trần Trường Giang, xung đột Mỹ - Iran không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn đẩy giá vận tải nội địa lên cao. Với đặc thù ngành xây dựng, chi phí logistics chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành vật liệu, khiến mặt bằng giá xây thô biến động rõ rệt chỉ trong vòng 3 tháng qua.
Phân tích chi tiết biến động vật tư
Dựa trên dữ liệu thực tế từ các công trình của NhatLamHouse, bảng so sánh dưới đây cho thấy mức độ dịch chuyển giá giữa tháng 3/2026 và tháng 12/2025:
Bảng 1: So sánh đơn giá vật liệu xây dựng thô
Có thể thấy, các nhóm vật liệu chịu ảnh hưởng nặng nhất từ chi phí khai thác và vận chuyển như cát và bê tông tươi có mức tăng trên 11%. Đáng chú ý, thép cây – vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí xây thô (26%) – cũng tăng gần 7%.
Điều này khiến giá xây nhà thô tại khu vực TP.HCM biến động không ngừng, gây khó khăn cho việc lập kế hoạch tài chính của gia chủ
Tác động đến tổng dự toán xây dựng
Để thấy rõ bức tranh toàn cảnh, cần phân tích mức độ ảnh hưởng của từng loại vật liệu dựa trên tỷ trọng của chúng trong tổng chi phí xây thô:
Bảng 2: Mức độ tác động của biến động giá VLXD thô đến tổng giá trị vật liệu xây thô
Ma trận chi phí: Vì sao giá xây thô "nhạy cảm" với biến động xăng dầu?
Phân tích sâu vào cơ cấu dự toán của một công trình tiêu biểu tại TP.HCM, Kỹ sư Trần Trường Giang chỉ ra rằng: "Không phải mọi vật liệu đều tăng giá như nhau, nhưng sự cộng hưởng từ các nhóm chiếm tỷ trọng lớn đã đẩy mặt bằng giá chung lên cao."
Theo dữ liệu từ NhatLamHouse, bộ ba Thép cây (26%), Bê tông tươi (17%) và Xi măng (15%) chiếm đến gần 60% tổng giá trị vật tư phần thô. Đây chính là những nhóm vật liệu chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ chi phí năng lượng và logistics.
Chỉ số giá tổng hợp ghi nhận mức tăng thực tế lên đến 5,70% trên toàn bộ danh mục vật tư chỉ trong vòng 3 tháng. Con số này có ý nghĩa như thế nào? Đối với một công trình nhà phố điển hình có tổng ngân sách xây thô khoảng 2 tỷ đồng, mức tăng 5,7% đồng nghĩa với việc gia chủ sẽ phải chi thêm hơn 110 triệu đồng so với dự kiến ban đầu.
Điểm sáng trong bức tranh biến động lần này là các vật tư như ống nước Bình Minh hay dây điện Cadivi vẫn giữ được mức giá ổn định (0% tăng). Đây được xem như "phao cứu sinh", giúp kiềm hãm đà tăng quá nóng của tổng mức đầu tư trong bối cảnh nhiều biến động.
Lời khuyên và dự báo từ chuyên gia
Theo Kỹ sư Trần Trường Giang, xung đột địa chính trị khó có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn, kéo theo giá vật liệu xây dựng 6 tháng tới khó có khả năng giảm sâu. Trước thực trạng này, CEO NhatLamHouse đưa ra hai khuyến nghị quan trọng cho các chủ đầu tư:
1. Dự phòng ngân sách: Thay vì mức dự phòng phí thông thường 5-10%, gia chủ nên nâng lên 10-15% tổng ngân sách để đảm bảo an toàn tài chính trước các biến số khó lường của thị trường.
2. Chiến lược thi công: Nên chủ động khảo sát và chốt hợp đồng sớm với các nhà thầu uy tín để "khóa" giá vật tư ở thời điểm hiện tại. Việc chần chừ có thể khiến gia chủ đối mặt với rủi ro giá tiếp tục lập đỉnh vào giai đoạn cao điểm cuối năm, khi nhu cầu xây dựng tăng cao.
Kỹ sư Trần Trường Giang là CEO của NhatLamHouse (thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Lam). Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công nhà phố, biệt thự, ông được biết đến là chuyên gia hàng đầu trong việc phân tích thị trường vật liệu và tối ưu hóa chi phí xây dựng.
Độc giả có thể tham khảo thêm các bài phân tích chuyên sâu và bảng giá xây nhà thô mới nhất tại website chính thức của đơn vị: kientrucnhatlam.com