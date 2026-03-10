Giữa 'cơn khát' nhà ở Hải Phòng, vì sao căn hộ 2PN được giới đầu tư săn đón?

Với mức giá chỉ từ 39 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT), căn hộ 2PN với thiết kế đa công năng được giới đầu tư săn đón giữa "cơn khát" nhà ở vừa túi tiền tại Hải Phòng.

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét trong việc đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Khi giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM liên tục leo thang, dao động 75- 150 triệu/ m², vượt tầm với của đại đa số nhà đầu tư cá nhân, dòng vốn bắt đầu tìm đến những thị trường còn "vùng trũng" nhưng sở hữu tiềm năng tăng trưởng bền vững. Hải Phòng, với vai trò đầu tàu kinh tế phía Bắc, đang trở thành điểm đến mới của làn sóng này. Theo đó, căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án The Zenith Hải Phòng đang được giới chuyên gia đánh giá là sản phẩm đầu tư "vừa túi tiền”, lại sinh lời bền vững.

Không gian sống tại The Zenith Hải Phòng sẵn sàng chinh phục tiêu chuẩn khắt khe của tệp khách hàng chuyên gia cao cấp

Với diện tích từ 64 - 79,8 m², mỗi căn hộ 2PN được thiết kế theo tiêu chí tối ưu hóa không gian, nơi mỗi mét vuông đều mang lại giá trị sử dụng thực tế. Mỗi ngày tại căn hộ là một hành trình trọn vẹn: buổi sáng nhâm nhi tách cà phê trên ban công đón bình minh, buổi chiều thư thái nghỉ ngơi trong không gian phòng khách thoáng đãng, và buổi tối cả gia đình quây quần bên bữa cơm ấm cúng. Căn hộ phù hợp với cả gia đình trẻ lẫn các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại hệ thống cảng biển và khu công nghiệp lớn của thành phố.

Một không gian sống tối ưu 2 mục đích cả an cư & đầu tư

Điều khiến căn hộ 2PN tại The Zenith Hải Phòng trở nên khác biệt không chỉ nằm ở thiết kế hiện đại, mà còn ở tính đa năng trong mục đích sử dụng. Căn hộ phù hợp cho cả nhu cầu an cư lâu dài vừa gia tăng giá trị theo thời gian

Tiến độ thi công thần tốc tại công trường The Zenith Hải Phòng. Block B đã vươn đến tầng 8, Block A chạm mốc tầng 7, bảo chứng thép cho cam kết tiến độ với nhà đầu tư.

Anh Nguyễn Hoàng Bảo, một nhà đầu tư cá nhân từ Hà Nội hiện đang sở hữu hai căn hộ cho thuê tại quận Cầu Giấy, chia sẻ góc nhìn của mình: "Tôi nhận thấy thị trường Hà Nội đã quá nóng, tỷ suất sinh lời từ việc mua một sản phẩm đầu tư dài hạn, vừa khai thác cho thuê ngắn hạn quá thấp nên tôi đã dịch chuyển vốn đầu tư qua những thị trường tiềm năng như Hải Phòng. Sau khi xem xét kỹ càng, tôi quyết định sở hữu một căn 2PN với tổng giá trị chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng, trong khi cùng số tiền đó ở Hà Nội gần như không mua được căn hộ."

Với chính sách thanh toán chỉ cần 30% giá trị căn hộ ban đầu, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% kèm ưu đãi ân hạn gốc và lãi suất trong 18 tháng, bài toán dòng tiền của nhà đầu tư được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nhân dịp đầu xuân, chủ đầu triển khai chương trình ưu đãi “Khai xuân như ý - Phú quý cả năm” với chiết khấu hấp dẫn lên đến 10% tặng kèm combo nội thất tổng trị giá đến 250 triệu đồng giúp khách hàng sở hữu trọn vẹn căn hộ mà không cần tốn thêm các chi phí hoàn thiện khác.

Tiên phong đáp ứng nhu cầu thật

Một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của bất kỳ khoản đầu tư bất động sản nào chính là khả năng thanh khoản. Tại Hải Phòng, yếu tố này được củng cố bởi những động lực vĩ mô rất rõ ràng. Thành phố hiện đang đón nhận làn sóng sáp nhập hành chính mạnh mẽ, các ông lớn trong ngành bất động sản cũng đang đổ bộ về thị trường này, cho thấy dư địa phát triển lớn. Lịch sử cho thấy, mỗi đợt sáp nhập hành chính đều tạo ra cú hích lớn cho thị trường địa ốc, điển hình như trường hợp Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội năm 2008 khiến giá đất tại Hà Đông, Hoài Đức tăng gấp 3-5 lần trong vòng 5 năm.

The Zenith Hải Phòng - tâm điểm kết nối, biểu tượng sống mới, khẳng định tiềm năng sinh lời bền vững tại thị trường bất động sản Hải Phòng

Bên cạnh đó, vị trí của The Zenith Hải Phòng tại Kiến An mang đến lợi thế kết nối đáng kể. Chỉ cách trung tâm thành phố 10 - 15 phút di chuyển, tiếp giáp AEON Mall, bệnh viện Vinmec và hệ thống trường liên cấp Edison, dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một không gian sống tiện nghi cho cả nhu cầu ở thực lẫn cho thuê. Đặc biệt, với tiêu chuẩn "Green - Smart - Clean" được áp dụng xuyên suốt từ thiết kế cảnh quan đến hệ thống quản lý vận hành thông minh, The Zenith Hải Phòng định vị mình trong phân khúc cận cao cấp, phù hợp với đối tượng khách thuê là chuyên gia nước ngoài và quản lý cấp trung đang làm việc tại Hải Phòng.

Với mức chiết khấu 10% ngay khi mua, nhà đầu tư thực tế đã có biên lợi nhuận an toàn ngay từ thời điểm ký hợp đồng. Khi thị trường Hải Phòng tiếp tục được hưởng lợi từ dòng vốn FDI dồi dào cùng sự phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, giá trị căn hộ tại The Zenith Hải Phòng được dự báo sẽ gia tăng ổn định trong trung và dài hạn.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc với những quy định thuế chặt chẽ hơn, những sản phẩm có pháp lý minh bạch, thiết kế tối ưu và mức giá hợp lý như căn hộ 2PN tại The Zenith Hải Phòng chính là lựa chọn phù hợp cho những nhà đầu tư muốn xây dựng danh mục tài sản bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện về một căn hộ, mà là câu chuyện về tầm nhìn đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường phía Bắc.