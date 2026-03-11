Căn hộ mộc mạc mang phong cách wabi-sabi

TPO - Căn hộ tại khu chung cư TP.HCM, được hoàn thiện với tinh thần Wabi-sabi, hướng đến vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên và bền vững theo thời gian.

Xuất phát từ mong muốn về một nơi ở gọn gàng, tiện nghi và nhẹ nhàng, thiết kế tập trung tối ưu mặt bằng và lựa chọn nội thất vừa vặn, hạn chế chi tiết dư thừa nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng hằng ngày.

Không gian sử dụng bảng màu ấm áp với sắc vàng nhẹ của đất sét, nâu trầm của gạch nung, kết hợp cùng rèm trung tính và ánh sáng vàng dịu, tạo nên cảm giác thư thái và gần gũi.

Với mức đầu tư vừa phải, căn hộ vẫn giữ được sự chỉn chu trong thi công và tính đồng bộ tổng thể, mang lại một không gian sống ấm áp và đầy cảm xúc.