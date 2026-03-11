Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Căn hộ mộc mạc mang phong cách wabi-sabi

Thúy Hiền
TPO - Căn hộ tại khu chung cư TP.HCM, được hoàn thiện với tinh thần Wabi-sabi, hướng đến vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên và bền vững theo thời gian.

Xuất phát từ mong muốn về một nơi ở gọn gàng, tiện nghi và nhẹ nhàng, thiết kế tập trung tối ưu mặt bằng và lựa chọn nội thất vừa vặn, hạn chế chi tiết dư thừa nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng hằng ngày.

fb-img-1773126814953.jpg

Không gian sử dụng bảng màu ấm áp với sắc vàng nhẹ của đất sét, nâu trầm của gạch nung, kết hợp cùng rèm trung tính và ánh sáng vàng dịu, tạo nên cảm giác thư thái và gần gũi.

fb-img-1773126599244.jpg
fb-img-1773126601427.jpg
fb-img-1773126824509.jpg

Với mức đầu tư vừa phải, căn hộ vẫn giữ được sự chỉn chu trong thi công và tính đồng bộ tổng thể, mang lại một không gian sống ấm áp và đầy cảm xúc.

fb-img-1773126811707.jpg
fb-img-1773126813373.jpg
fb-img-1773126819594.jpg
fb-img-1773126821322.jpg
fb-img-1773126823071.jpg
fb-img-1773126825958.jpg
fb-img-1773126828795.jpg
Thúy Hiền
Nhà az_design
#căn hộ #wabi-sabi #TP.HCM #thiết kế nội thất #không gian sống #tối giản #ấm cúng

