ĐH Bách Khoa TPHCM lên tiếng việc doanh nghiệp BĐS đề xuất di dời trường ra ngoại thành

TPO - Trước thông tin về đề xuất nghiên cứu di dời và xây dựng cơ sở mới, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố định hướng phát triển cơ sở vật chất, trong đó có phương án mở rộng hoạt động tại khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu trong thời gian tới.

Cơ sở vật chất hạn chế

Tối 10/3, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông tin chính thức liên quan đến đề xuất nghiên cứu di dời và xây dựng cơ sở mới của trường tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Nhà trường cho rằng, là một phần của TPHCM, Trường ĐH Bách khoa không thể tách rời những định hướng chiến lược chung của thành phố về quy hoạch đô thị và các định hướng phát triển lâu dài khác.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành, cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2026, UBND TPHCM đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Bách khoa tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của nhà trường.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Fanpage nhà trường

Trường Đại học Bách khoa nhìn nhận, hiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hiện đang gặp một số hạn chế.

Cơ sở 1 tại số 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) có diện tích khoảng 14,08 ha chưa được cấp giấy chủ quyền sử dụng đất, phần lớn công trình, hạng mục được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới.

Hơn nữa, trong khuôn viên trường còn tồn tại 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý, dẫn đến những khó khăn khi cấp quyền sử dụng đất. Chính vì thế, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng ở cơ sở này chủ yếu là cải tạo sửa chữa và chỉnh trang, không được mở rộng và đầu tư xây dựng mới.

Cơ sở 2 tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3 ha, nhưng tỷ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 mới đạt xấp xỉ 30%, trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn. Việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất của nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất

Trường Đại học Bách khoa khẳng định, những hạn chế trên cùng với quy mô khoảng 28.000 học viên, sinh viên hiện tại và ước tính 35.000 đến 40.000 học viên, sinh viên các hệ đào tạo trong 5 đến 10 năm tới theo chiến lược phát triển của Trường ĐH Bách khoa, nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo, nghiên cứu là cấp bách.

Nhà trường cần đảm bảo tuân theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích đất, hạ tầng giảng dạy, phòng thí nghiệm, thư viện và không gian học tập, nghiên cứu phù hợp với quy mô người học và chất lượng đào tạo tương xứng.

Yêu cầu này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương liên quan đến giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Sinh viên trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Fanpage nhà trường

Trên cơ sở đó, Trường ĐH Bách khoa cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Việc đầu tư hoàn chỉnh, hiện đại cơ sở vật chất sẽ góp phần đắc lực hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhà trường rất mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện nhằm đưa ra phương án phù hợp nhất, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài của nhà trường, vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành và bồi đắp trong gần 70 năm phát triển, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển chung của TPHCM.

Trước đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa gửi công văn đến Chủ tịch UBND TPHCM, đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi nội đô.

Theo đó, Phát Đạt kiến nghị được chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hòa.

Ngoài ra, Phát Đạt cũng đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng sau khi cơ sở đào tạo được di dời, để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hơn của TPHCM trong giai đoạn 2026 - 2030.