Bí quyết của nữ sinh tốt nghiệp ĐH Bách khoa TPHCM với điểm tuyệt đối

TPO - Tốt nghiệp ĐH Bách khoa TPHCM với điểm tuyệt đối, Anh Thư cho biết bí quyết của cô không nằm ở việc học quá nhiều mà ở cách học hiểu đúng bản chất vấn đề, duy trì kỷ luật tự học và quản lý thời gian hiệu quả.

Thời khắc quyết định ngành học

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp – Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) với GPA tuyệt đối 4.0/4.0, Hồ Trần Anh Thư trở thành một trong những sinh viên đạt điểm cao nhất trong lịch sử đào tạo của trường.

Nhìn lại chặng đường bốn năm đại học, điều khiến Thư tự hào nhất lại không nằm ở con số. Nữ sinh nói rằng điều quý giá nhất là dám trải nghiệm, dám thử trong suốt những năm ngồi trên giảng đường.

Hồ Trần Anh Thư trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Khi nhớ về quyết định lựa chọn ngành học, Thư vẫn không quên buổi chiều cuối năm lớp 12 - thời điểm cô đứng trước những quyết định quan trọng về trường lớp và con đường tương lai. Chính lúc ấy, những lời chia sẻ của ba đã ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của cô.

Ba Thư nói: “Nếu chọn theo mong muốn của ba mẹ thì dễ lắm. Nhưng để tìm được con đường thật sự phù hợp với con, con phải suy nghĩ thật kỹ. Ba mẹ tin con và sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Chỉ mong sau bốn năm đại học, con có thể tự tin bước vào đời và tự chủ cuộc sống của mình”.

Từ khoảnh khắc này, Thư nhận ra rằng xuất phát điểm không quyết định bởi nơi mình sinh ra, mà bởi niềm tin được trao và trách nhiệm với chính lựa chọn của bản thân.

Vào đại học, bước vào môi trường kỹ thuật nhiều áp lực, Thư chọn cách thay đổi chiến lược học tập. Từ chỗ phụ thuộc nhiều vào giờ trên lớp, cô chuyển sang chủ động tự nghiên cứu, tìm tài liệu, trao đổi với giảng viên khi bế tắc. Cô bước ra khỏi vùng an toàn để tham gia các hoạt động học thuật, học cách làm việc nhóm thay vì ôm áp lực một mình.

"Có những lần phải điều chỉnh lại cách làm nhưng chính quá trình sai và tự hoàn thiện mới là điều giúp tôi trưởng thành thật sự. Nếu không nhìn vào điểm số, tôi vẫn tự hào vì mình đã sống một quãng đời sinh viên chủ động, nhiều trải nghiệm và xây dựng được những mối quan hệ bền vững với thầy cô, anh chị và bạn bè”, Thư nói.

Tinh thần kỷ luật

Đằng sau thành tích 4.0 là không ít giai đoạn căng thẳng. Có thời điểm Thư vừa thi cuối kỳ, vừa thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, vừa bước vào vòng chung kết một cuộc thi học thuật toàn quốc. Áp lực đến từ khối lượng công việc lẫn kỳ vọng nữ sinh tự đặt ra cho mình.

Thay vì cố gắng ôm tất cả, Thư học cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, phân bổ thời gian rõ ràng hơn và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè. Cô giữ cho mình một nguyên tắc đã quyết định thì phải có trách nhiệm đi đến cùng. Chính sự kỷ luật và tinh thần chịu trách nhiệm ấy đã giúp cô vượt qua những giai đoạn “đuối sức”.

Trong lớp học, cô sẵn sàng đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với giảng viên. Khi làm dự án nhóm, cô không ngại nhận vai trò trưởng nhóm hoặc tham gia tranh luận để tìm ra phương án tối ưu. Ở môi trường thực tập, cô chủ động đề xuất ý kiến và nhận thêm nhiệm vụ trong phạm vi phù hợp với khả năng.

Học hiểu đúng bản chất vấn đề, duy trì kỷ luật tự học và quản lý thời gian hiệu quả là bí quyết giúp Anh Thư đạt điểm cao trong học tập. Ảnh: NVCC

Thư không lập kế hoạch quá chi tiết theo tuần mà xây dựng mục tiêu theo từng học kỳ. Cô tìm hiểu trước những môn học được đánh giá là khó, xác định điểm thách thức nằm ở đâu để phân bổ thời gian hợp lý. Mỗi tháng, cô nhìn lại tiến độ và điều chỉnh khi cần.

Nữ sinh tranh thủ thời gian ở trên lớp ghi chú trực tiếp những ý quan trọng hoặc phần chưa hiểu thay vì chép lại toàn bộ. Trước kỳ thi, cô hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy để nhìn tổng thể các mối liên hệ, rà soát theo chủ đề và luyện khả năng gợi nhớ.

Là nữ sinh trong môi trường kỹ thuật vốn nhiều nam giới, Thư cho biết cô không cảm nhận rõ rào cản định kiến. "Thay vì tập trung vào việc mình là nữ trong một môi trường kỹ thuật, tôi chọn tập trung vào việc mình có thể làm tốt đến đâu trong vai trò của mình. Khi mình thể hiện được năng lực và tinh thần trách nhiệm, giới tính không còn là yếu tố quyết định nữa", Thư nói.

Sau khi tốt nghiệp, Thư lựa chọn bước vào môi trường doanh nghiệp thay vì tiếp tục học ngay. Với lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, cô tin rằng để hiểu sâu cần trực tiếp tham gia vận hành và quan sát hệ thống trong thực tế.

Thư mong muốn trải nghiệm nhiều mắt xích khác nhau trong chuỗi cung ứng, từ đó đánh giá nền tảng bốn năm đại học của mình đang đáp ứng ở mức nào và còn thiếu gì để hoàn thiện. "Khi có đủ trải nghiệm, tôi có thể tính đến việc quay lại giảng đường học lên bậc cao hơn. Khi đó, việc học cao hơn hoặc tham gia vào các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực chuỗi cung ứng sẽ giúp tôi tiếp cận vấn đề một cách hệ thống và sâu sắc hơn", Thư bày tỏ.