Kỳ thi riêng vào trường sư phạm lớn nhất phía Nam có cách tính điểm đặc biệt

TPO - Thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM chỉ cần dự thi một môn duy nhất có thế mạnh để lấy điểm, hai môn còn lại sẽ được xét bằng điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 25/2, Trường ĐH Sư phạm TPHCM chính thức thông báo mở cổng đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) đợt 1 năm 2026 vào lúc 11h30 cùng ngày.

Theo thông báo, thí sinh muốn dự thi cần thực hiện đầy đủ 5 bước đăng ký trực tuyến, gồm truy cập hệ thống đăng ký, lựa chọn đợt thi - ca thi - môn thi, nộp lệ phí, kiểm tra kết quả và theo dõi giấy báo dự thi sẽ được gửi vào tài khoản cá nhân trước ngày thi.

Đáng chú ý, sau khi nộp lệ phí thành công, thí sinh không được điều chỉnh ca thi hoặc môn thi đã chọn.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM mở cổng đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) đợt 1 năm 2026 vào lúc 11h30 hôm nay. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt là một trong 4 phương thức tuyển sinh chính trong năm 2026. Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TPHCM sử dụng các phương thức xét tuyển, gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 và xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Thí sinh chỉ cần lựa chọn một môn duy nhất trong tổ hợp để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt và sử dụng điểm số đó cho xét tuyển. Hai môn còn lại trong tổ hợp sẽ được nhà trường xét dựa trên điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, điểm của môn thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được nhân hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh sẽ xét tuyển sử dụng kết quả thi 2 môn năng khiếu kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn Toán hoặc Ngữ văn.