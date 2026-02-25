Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Kỳ thi riêng vào trường sư phạm lớn nhất phía Nam có cách tính điểm đặc biệt

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM chỉ cần dự thi một môn duy nhất có thế mạnh để lấy điểm, hai môn còn lại sẽ được xét bằng điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 25/2, Trường ĐH Sư phạm TPHCM chính thức thông báo mở cổng đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) đợt 1 năm 2026 vào lúc 11h30 cùng ngày.

Theo thông báo, thí sinh muốn dự thi cần thực hiện đầy đủ 5 bước đăng ký trực tuyến, gồm truy cập hệ thống đăng ký, lựa chọn đợt thi - ca thi - môn thi, nộp lệ phí, kiểm tra kết quả và theo dõi giấy báo dự thi sẽ được gửi vào tài khoản cá nhân trước ngày thi.

Đáng chú ý, sau khi nộp lệ phí thành công, thí sinh không được điều chỉnh ca thi hoặc môn thi đã chọn.

2562448443787709480.jpg
Trường ĐH Sư phạm TPHCM mở cổng đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) đợt 1 năm 2026 vào lúc 11h30 hôm nay. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt là một trong 4 phương thức tuyển sinh chính trong năm 2026. Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TPHCM sử dụng các phương thức xét tuyển, gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 và xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Thí sinh chỉ cần lựa chọn một môn duy nhất trong tổ hợp để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt và sử dụng điểm số đó cho xét tuyển. Hai môn còn lại trong tổ hợp sẽ được nhà trường xét dựa trên điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, điểm của môn thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được nhân hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh sẽ xét tuyển sử dụng kết quả thi 2 môn năng khiếu kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn Toán hoặc Ngữ văn.

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TPHCM dự kiến tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt tại 5 địa điểm ở TPHCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh với tổng quy mô khoảng 40.000 lượt thi. Các môn thi gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi môn thi trực tuyến trên máy tính với thời gian làm bài 90 phút.

Đợt 1 kỳ thi được lên lịch diễn ra vào các ngày 26-29/3, đợt 2 vào ngày 7-10/5 và đợt 3 vào ngày 29-31/5. Năm nay, trường dự kiến tuyển khoảng 5.175 chỉ tiêu cho cả cơ sở chính và hai phân hiệu ở Long An và Gia Lai.

Anh Nhàn
#Đăng ký thi năng lực chuyên biệt #Phương thức tuyển sinh Đại học TPHCM 2026 #Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Sư phạm TPHCM #Quy trình đăng ký và lệ phí thi #Lịch thi và địa điểm thi năng lực #Xét tuyển dựa trên điểm thi và học bạ

Xem thêm

Cùng chuyên mục