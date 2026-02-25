Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hơn 137.000 thí sinh thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đợt 1, có hơn 137.000 thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, tăng hơn 5% so với năm trước.

Sáng 25/2, ĐH Quốc gia TPHCM công bố số liệu thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026. Theo đó, có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025.

Năm 2026, kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 5/4 tại 55 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập), gồm: TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

image.jpg
Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2025

Cấu trúc và nội dung bài thi năm 2026 được xây dựng trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi hướng đến mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực học tập ở bậc đại học của thí sinh, bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút và được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Đề thi có 3 phần: phần sử dụng ngôn ngữ với 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), phần toán học 30 câu hỏi và phần tư duy khoa học 30 câu hỏi. Cách phân bổ này nhằm đánh giá các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học thay vì chỉ kiểm tra kiến thức riêng lẻ theo từng môn học.

Năm nay, ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục áp dụng chính sách miễn 100%, giảm 70% hoặc 50% lệ phí dự thi đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh thuộc diện miễn, giảm cần tìm hiểu kỹ quy định và thực hiện đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, quy định về giấy tờ tùy thân khi dự thi có điểm mới. Thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản chính còn thời hạn của thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã sử dụng để đăng ký dự thi.

Trường hợp giấy tờ bản chính bị thất lạc vì lý do bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi, đồng thời thực hiện các bước xác minh theo quy định của hội đồng thi.

Từ ngày 28/3, thí sinh có thể truy cập tài khoản cá nhân để in phiếu báo dự thi. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Anh Nhàn
#Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM #Cấu trúc đề thi 2026 #Quy định giấy tờ tùy thân mới #Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xem thêm

Cùng chuyên mục