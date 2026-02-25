Nhiều lợi thế với ứng viên Việt ở kỳ tuyển sinh riêng của ĐH danh tiếng Phần Lan

Trong bối cảnh xu hướng du học châu Âu ngày càng “hot”, ĐH Khoa học Ứng dụng Laurea (Laurea University of Applied Sciences) – một trong những cơ sở giáo dục ứng dụng uy tín hàng đầu tại Phần Lan – đã mở kỳ Tuyển sinh riêng tại VN, đem thêm nhiều cơ hội cho sinh viên VN.

Cơ hội tiếp cận mô hình giáo dục ứng dụng của Phần Lan

Không gian một lớp học tại Phần Lan - Ảnh: RAB Consulting

Là quốc gia tám năm liên tiếp đứng đầu Báo cáo hạnh phúc thế giới (theo Liên hợp quốc), Phần Lan - quốc gia nguồn cội của game "Angry Birds" và "cha đẻ tin nhắn SMS" cũng luôn chiếm những vị trí đầu về chất lượng giáo dục nổi trội. Với dân số hiện vào khoảng 5,7 triệu người, Phần Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973 và trở thành Đối tác chiến lược năm 2025.

Phần Lan từ lâu được biết đến là quốc gia có hệ thống giáo dục chất lượng cao, chú trọng tính thực tiễn, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực nghề nghiệp. Trong đó, các trường Đại học Khoa học Ứng dụng (University of Applied Sciences – UAS) đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu thị trường lao động.

Trường Laurea là một trong những trường UAS nổi bật tại Phần Lan, toạ lạc tại thủ đô Helsinki. Trường nổi tiếng với các khối ngành đào tạo như điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ xã hội….

Lấy mô hình “Learning by Developing” (học bằng cách không ngừng phát triển) làm trọng tâm, Laurea chú trọng sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, gắn kết hoạt động học tập trên giảng đường với môi trường làm việc thực tế. Nhờ sở hữu mạng lưới đối tác doanh nghiệp địa phương rộng lớn, sinh viên của trường luôn có cơ hội tham gia, triển khai các dự án thực tiễn do nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp địa phương. Thông qua đó, người học được tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng chuyên môn ngay trên ghế nhà trường.

Môi trường giáo dục Phần Lan vừa yên bình vừa có chất lượng nổi trội - Ảnh: RAB Consulting

Việc tổ chức kỳ tuyển sinh riêng tại Việt Nam cho thấy sự chủ động của trường Laurea trong việc tiếp cận trực tiếp thị trường sinh viên quốc tế tiềm năng, thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống tuyển sinh chung quốc gia của Phần Lan.

Những khác biệt so với kỳ tuyển sinh chung

Thông thường, sinh viên quốc tế muốn theo học tại Phần Lan sẽ phải tham gia kỳ Tuyển sinh chung cấp quốc gia, được tổ chức hai lần mỗi năm vào học kỳ mùa xuân và học kỳ mùa thu.

Các kỳ thi này có mức độ cạnh tranh rất khắc nghiệt do thu hút số lượng lớn ứng viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn theo thống kê của Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan, trong kỳ Tuyển sinh chung mùa xuân năm 2025, có 32.400 thí sinh nộp hồ sơ nhưng chỉ khoảng 8.600 ứng viên có cơ hội nhập học.

So với kỳ Tuyển sinh chung, kỳ Tuyển sinh riêng của Laurea tại VN có tính linh hoạt cao hơn trong cả khâu tổ chức và đánh giá. Hình thức này tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực học tập, kỹ năng cũng như động lực cá nhân một cách toàn diện, thông qua việc trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với đại diện của trường.

Đáng chú ý, nhờ cơ chế tuyển sinh riêng, trường Laurea có thể chủ động triển khai các đợt tiếp nhận và đánh giá hồ sơ phù hợp với kế hoạch đào tạo, qua đó mở rộng cơ hội cho những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện nhưng chưa kịp tham gia hoặc chưa đạt kết quả như mong muốn trong kỳ Tuyển sinh chung. Sự linh hoạt này giúp thí sinh có thêm lựa chọn về thời điểm nộp hồ sơ và tham gia xét tuyển, thay vì chỉ giới hạn trong hai kỳ tuyển sinh cố định mỗi năm.

Tập trung vào lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu (giám đốc RAB Consulting, người có nhiều năm kinh nghiệm du học tại châu Âu) đang tư vấn cho học viên - Ảnh: RAB

Trong kỳ Tuyển sinh riêng, Laurea tập trung vào các ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Phần Lan và châu Âu như Điều dưỡng (Nursing) và Quản trị dịch vụ – du lịch (Hospitality).

Đối với lĩnh vực Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe, nhu cầu nhân lực tại Phần Lan và nhiều quốc gia châu Âu đang gia tăng do tình trạng già hóa dân số áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế. Việc đào tạo và thu hút nguồn nhân lực quốc tế được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo sự vận hành bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong dài hạn.

Trong khi đó, ngành Quản trị dịch vụ – du lịch cũng ghi nhận nhu cầu nhân lực ổn định trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu phục hồi và phát triển. Chương trình đào tạo trong lĩnh vực này chú trọng kỹ năng quản lý, vận hành dịch vụ và phát triển trải nghiệm khách hàng trong môi trường quốc tế.

Theo thạc sĩ Trần Xuân Diệu (giám đốc kiêm đồng sáng lập công ty tư vấn du học RAB Consulting), việc mở rộng tuyển sinh quốc tế ở những nhóm ngành trên không chỉ giúp các trường đại học Phần Lan đa dạng hóa nguồn sinh viên mà còn góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Tỉ lệ visa du học tại trường Laurea thông qua RAB Consulting hiện là 100%.

Các chương trình mở tuyển trong năm 2026:

- Cử nhân Điều Dưỡng

- Cử nhân Quản trị Du lịch

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Các mốc thời gian quan trọng của kỳ tuyển sinh:

Đợt 1

- Nộp đơn ứng tuyển: 13 – 26.04.2026

- Thi đầu vào tại TP. HCM: 11 – 14.05.2026

- Nhập học: Mùa thu 2026

Đợt 2

- Nộp đơn ứng tuyển: 14 – 30.09.2026

- Thi đầu vào tại TP. HCM: 31.10 – 04.11.2026

- Nhập học: Mùa xuân 2027