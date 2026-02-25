Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh năm 2026

Hà Linh
TPO - Sáng 25/2, Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố, năm 2026 sẽ tuyển sinh 9.880 chỉ tiêu và giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển tài năng (XTTN); xét theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) và xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Về xét tuyển tài năng sẽ gồm các phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Trong đó, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT: Đối tượng là học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG), kỳ thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia(ViSEF) hoặc quốc tế (ISEF) do Bộ tổ chức hoặc cử tham gia. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

img-7955.jpg

Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi KHKT quốc tế hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi KHKT cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài đã đăng ký dự thi.

Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế: Đối tượng là thí sinh có điểm trung bình chung các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,0 trở lên theo thang điểm 10; Có ít nhất 1 trong các chứng chỉ Quốc tế còn hiệu lực như: SAT, ACT, A-Level, AP, IB. Đối với các chứng chỉ quốc tế có điểm thành phần môn học đánh giá theo hệ chữ, bảng quy đổi sang điểm số theo thang điểm 10 như sau:

img-7957.jpg

Xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn: Thí sinh có điểm trung bình chung các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8,0 trở lên theo thang điểm 10 và đáp ứng một trong những điều kiện do đơn vị quy định.

Điểm hồ sơ năng lực (HSNL) của thí sinh được tính tối đa 100 điểm.

Cách tính như sau:

Điểm HSNL = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng

Trong đó, điểm tư duy (tối đa 40 điểm): Điểm tư duy được tính dựa trên điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) của thí sinh trong năm 2025 hoặc 2026 và được tính theo công thức là điểm TSA x 40/60.

Điểm thành tích (tối đa 50 điểm): Điểm thành tích của thí sinh được tính dựa trên tổng điểm các thành tích hợp lệ mà thí sinh đạt được và kê khai trên hệ thống.

Điểm thưởng (tối đa 10 điểm): Điểm thưởng của thí sinh được tính cho các thành tích khác về học tập, nghiên cứu khoa học chưa được tính trong điểm thành tích; Chứng chỉ Ngoại ngữ; Các giải thưởng về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (các giải thưởng về văn - thể - mỹ); Các khen thưởng về hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng do thí sinh kê khai hợp lệ trên hệ thống.

img-7956.jpg

Phương thức thứ hai là xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (TSA).

Đối tượng là thí sinh tham dự kỳ thi ĐGTD năm 2025 hoặc 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Phương thức thứ ba là xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Điều kiện dự tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm sàn do Đại học Bách Khoa Hà Nội quy định.

Năm nay, sẽ có 8 tổ hợp xét tuyển và môn chính sau: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2.

Công thức tính điểm xét tuyển đối với tổ hợp K01 như sau: [Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2] x 1/2.

Chính sách điểm quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ

Theo Đại học Bách Khoa Hà Nội, thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ (chứng chỉ tiếng Anh VSTEP, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc các chứng chỉ Ngoại ngữ khác tương đương), có đăng ký xác thực trên hệ thống có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tốt nghiệp và xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình FL1 (Tiếng Anh KHKT và Công nghệ), FL3 (Tiếng Trung KH&CN) và FL4 (Tiếng Hàn KH&CN), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần đáp ứng một trong những điều kiện sau về trình độ tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ tương đương như: Có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.0 trở lên hoặc tương đương hoặc có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn tiếng Anh đạt từ 6.5 điểm trở lên.

img-7958.jpg

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bao gồm TROY-IT và FL2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế), ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần đáp ứng điều kiện về trình độ tiếng Anh là có chứng chỉ IELTS (academic) đạt 5.5 trở lên.

Hà Linh
