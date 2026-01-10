Đại học Bách Khoa Hà Nội thành công với 'Sáng tạo trẻ 2025'

TPO - Năm 2025, Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức thành công Vòng Chung kết cuộc thi Sáng tạo trẻ với hơn 110 ý tưởng xuất sắc. Thành công của cuộc thi là minh chứng sống động cho nỗ lực đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn.

Theo Đại học Bách Khoa Hà Nội, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về việc coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đơn vị khẳng định vị thế không chỉ là cái nôi đào tạo nhân lực chất lượng cao mà còn là trung tâm kiến tạo các giải pháp công nghệ lõi cho đất nước.

Hiện thực hóa chủ trương "Tự chủ công nghệ"

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội xác định sứ mệnh tiên phong: chuyển dịch từ mô hình đại học hàn lâm sang mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

PGS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

PGS. Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: "Đổi mới sáng tạo không dừng lại ở xu hướng nhất thời, mà được xác định là DNA cốt lõi trong mọi hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Bách khoa".

Mục tiêu của Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kỹ sư, mà cao hơn là kiến tạo những doanh nghiệp khoa học công nghệ và những "kỳ lân" công nghệ, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP của đất nước.

Cuộc thi Sáng tạo trẻ, với hành trình 8 năm bền bỉ, chính là cánh cửa chiến lược dẫn lối sinh viên bước ra thực tiễn. Đây là nơi những ý tưởng táo bạo nhất được nuôi dưỡng để trở thành startup, kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư thực thụ.

Đội thi giành Quán quân mùa Sáng tạo trẻ 2025.

Mùa giải 2025 là minh chứng rõ nét cho sức hút và chất lượng của hoạt động đổi mới sáng tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuộc thi đã quy tụ hơn 1.000 sinh viên với 111 ý tưởng đến từ 35 trường đại học trên cả nước.

Chất lượng chuyên môn được đẩy lên tầm cao mới khi Top 6 dự án lọt vào Chung kết đều mang tính ứng dụng xã hội sâu sắc.

Đội BioTrackers (Quán quân) với dự án ReTrack giúp phục hồi chi dưới cho bệnh nhân đột quỵ, kết hợp AI và y học để tạo ra phép màu hồi phục.

Ngoài ra, các giải pháp đa dạng khác từ giao thông thông minh (ParkWave), bảo tồn văn hóa (LuminousForge), hỗ trợ du học (Leaply), nông nghiệp công nghệ cao (Novix) đến an toàn năng lượng (SafeCell).

Dự án giành giải thưởng Quán quân năm 2025 để lại số dấu ấn đặc biệt khi sáng tạo ra giải pháp thiết bị y tế thông minh tích hợp phầncứng và phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ đánh giá và theo dõi quá trình phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân sau đột quỵ.

Hệ thống bao gồm các thiết bị đeo trên cơ thể kết hợp phần mềm giám sát, cho phép thu thập đồng thời dữ liệu vận động và nhịp tim trong thời gian thực, từ đó giúp bác sĩ, chuyên viên trị liệu và người thân theo dõi chính xác tiến trình hồi phục, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa ra đánh giá khách quan theo chuẩn y khoa.

Điểm khác biệt nổi bật của ReTrack do nhóm nghiên cứu sáng tạo nằm ở việc kết hợp dữ liệu chuyển động (IMU) và sinh hiệu trong cùng một nền tảng thống nhất, điều mà hiện nay Việt Nam chưa có giải pháp nội địa tương đương, đặc biệt với chi phí chỉ bằng khoảng 1/20 so với các thiết bị nhập ngoại.

Bên cạnh đó, nhóm ứng dụng giao thức ESP-NOW không cần router Wi-Fi, tích hợp AI đánh giá tự động theo thang FMA-LE, giúp giảm đáng kể thời gian chấm điểm cho đội ngũ y tế, đồng thời nâng cao tính khách quan và khả năng cá nhân hóa liệu trình phục hồi cho từng bệnh nhân.

Đáng chú ý, các dự án tiềm năng đã được Ban Tổ chức chọn lọc tham gia các chương trình ươm tạo uy tín quốc tế như: UniVentures của Block 71 - Đại học Quốc gia Singapore; Venture X do Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng Đại học VinUni.

Bước ra khỏi cuộc thi, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng các dự án, phối hợp với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư để đưa sản phẩm vươn ra thị trường.

Với những bước đi bài bản và chiến lược, Đại học Bách khoa Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa khát vọng: Biến khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên kinh tế số.