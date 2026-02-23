Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Tiếp tục đầu tư, phát triển các trường sư phạm

TPO - Thăm và chúc mừng năm mới tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ngày 23/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, trong thời gian tới, mục tiêu là sẽ xây dựng mô hình đại học sư phạm theo hướng toàn diện, có cơ cấu đa dạng, mô hình linh hoạt và bề thế hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh mới.

Ngày 23/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tới thăm và chúc mừng năm mới cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, 5 năm vừa qua, Bộ GD&ĐT xác định rõ đột phá của mọi đột phá chính là lực lượng nhà giáo. Đây là yếu tố nền tảng, căn cốt để hoạch định chính sách, tập trung đầu tư và chăm lo phát triển.

Quan điểm này được duy trì nhất quán, xuyên suốt trong nhiều năm và việc phát triển đội ngũ nhà giáo tất yếu gắn liền với hệ thống các trường sư phạm.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, giai đoạn 5 năm tới, việc đầu tư, phát triển các trường sư phạm sẽ tiếp tục được chú trọng.

Theo ông Sơn, hệ thống các trường sư phạm không chỉ có vai trò trong đào tạo đội ngũ nhà giáo mà còn là nơi phát triển khoa học giáo dục, phương pháp giảng dạy và nhiều nội dung chuyên môn quan trọng khác. Trong công cuộc đổi mới thời gian qua, các trường sư phạm đã nhận được sự quan tâm và đạt được những chuyển biến tích cực, dù việc chăm lo phát triển vẫn chưa tương xứng với các trọng tâm đặt ra.

Trong giai đoạn 5 năm tới, việc đầu tư, phát triển các trường sư phạm sẽ tiếp tục được chú trọng, trong đó Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là hai trường trọng điểm quốc gia trong quy hoạch mạng lưới.

Mục tiêu không chỉ là phát triển một trường mà là xây dựng mô hình đại học sư phạm theo hướng toàn diện, có cơ cấu đa dạng, mô hình linh hoạt và bề thế hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh mới.

Điều này cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nhà trường, từ tầm nhìn lãnh đạo đến quyết tâm thực hiện. Và trước sự quan tâm, kỳ vọng từ bên ngoài, mỗi cơ sở đào tạo cần nhanh chóng trưởng thành từ nội lực, biến các nguồn lực và yêu cầu thành kết quả cụ thể.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ, thời gian qua tập thể cán bộ, giảng viên của trường đã kiên trì triển khai các chỉ đạo và bước đầu đạt kết quả tương đối rõ nét. Dù những kết quả này chưa đạt tới kì vọng cao nhất, song đã góp phần định hình hướng phát triển mới, hiện đại hơn cho các hoạt động của trường.

Trước giai đoạn phát triển với nhiều thay đổi lớn, ông Nguyễn Đức Sơn khẳng định Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, không chỉ vì sự phát triển của nhà trường mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành Giáo dục.