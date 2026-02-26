Cần lưu ý gì khi tham dự khảo sát lớp 6 trường có đầu vào 'căng' nhất TPHCM ?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Kỳ khảo sát vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (TPHCM) luôn thu hút lượng thí sinh đông đảo với tỷ lệ cạnh tranh cao. Năm nay, cấu trúc đề thi tiếp tục được giữ ổn định, tập trung đánh giá năng lực toàn diện của học sinh.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cấu trúc đề khảo sát vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm nay cơ bản được giữ ổn định như những năm trước.

Bài khảo sát có thời gian làm bài 90 phút, gồm hai phần chính: trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi bằng tiếng Anh, thí sinh thực hiện trong 30 phút. Nội dung tập trung vào kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

image-7570.jpg
Thí sinh làm bài khảo sát vào Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Anh Nhàn

Phần tự luận kéo dài 60 phút, đánh giá năng lực toàn diện của học sinh thông qua các nội dung như nghe hiểu, đọc hiểu và viết tiếng Anh, tư duy toán học và logic, đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.

Đề khảo sát được thiết kế theo hướng kiểm tra năng lực, đòi hỏi học sinh biết vận dụng kiến thức, suy luận và xử lý tình huống thay vì chỉ ghi nhớ máy móc kiến thức trong chương trình tiểu học.

Năm ngoái, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa ghi nhận 4.851 hồ sơ đăng ký dự khảo sát vào lớp 6, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ 350 học sinh. Như vậy, cứ 13,8 thí sinh đăng ký thì chỉ có 1 em trúng tuyển.

Ở các năm trước, khi còn là hệ THCS trực thuộc Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, mỗi năm trường thường nhận khoảng 3.500 - 4.000 hồ sơ, với tỷ lệ chọi phổ biến dao động từ 1/7 đến 1/8.

