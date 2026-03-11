Khám phá 'bộ ba' đặc quyền tại căn hộ The Gali – Khải Hoàn Prime

Với lợi thế gần sông nhất so với các tòa tháp còn lại, tất cả căn hộ The Gali sở hữu tầm nhìn hướng sông khoáng đạt, đồng thời cận kề nhiều tiện ích nội khu độc đáo, kiến tạo chuẩn sống resort thời thượng.

Chuẩn sống resort bên sông

Tọa lạc tại vị trí gần sông nhất trong quy hoạch tổng thể dự án Khải Hoàn Prime, The Gali sở hữu lợi thế “cận thủy” hiếm có, đón trọn làn gió mát lành và nguồn sinh khí dồi dào.

Lấy cảm hứng từ những đô thị ven sông danh tiếng trên thế giới, The Gali được kiến tạo để trở thành biểu tượng của cuộc sống thịnh vượng. Theo quan niệm phong thủy phương Đông, dòng nước luân chuyển trước nhà chính là mạch nguồn của tài lộc và sự hanh thông, mang đến nguồn năng lượng tươi mới và vượng khí cho gia chủ.

Với đặc quyền "chạm" vào thiên nhiên chỉ trong vài bước chân, cư dân của The Gali có thể dễ dàng tiếp cận đường dạo bộ ven sông và hệ cảnh quan sông nước, tận hưởng môi trường sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên giữa nhịp phát triển năng động của khu Nam. Lợi thế vị trí này không chỉ nâng tầm trải nghiệm an cư mà còn góp phần gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. Báo cáo Knight Frank 2024 cho thấy giá nhà ven sông trên thế giới thường cao hơn trung bình khoảng 49%, thuộc nhóm bất động sản sinh thái được giới tinh hoa đặc biệt ưa chuộng.

100% căn hộ view sông - Tầm nhìn "Panorama" không giới hạn

The Gali cũng là toà tháp duy nhất tại dự án Khải Hoàn Prime có 100% căn hộ đều sở hữu tầm nhìn hướng sông không giới hạn. Để kiến tạo nên những góc nhìn “tuyệt phẩm” là sự tính toán tỉ mỉ và tâm huyết của chủ đầu tư kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ, tinh tế và sự thấu hiểu khách hàng sâu sắc.

Từ cách bố trí mặt bằng thông minh đến sự tối ưu tuyệt đối cho hướng nhìn ra sông và khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu lan can kính cường lực cao cấp đều hướng đến việc tối ưu tầm view “Panorama” không giới hạn tạo nên trải nghiệm sống khác biệt và đẳng cấp.

Trên thị trường bất động sản, những căn hộ cao cấp sở hữu tầm nhìn đẹp, thoáng và khan hiếm luôn được đánh giá cao về giá trị bền vững. Lợi thế từ tầm view đẹp và ấn tượng bậc nhất dự án, The Gali được xem là dòng sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về thẩm mỹ, tầm nhìn và tính độc bản – yếu tố góp phần tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng ở thực và nhà đầu tư.

The Gali sở hữu tầm view panaroma ấn tượng, không bị che chắn

Tiện nghi đẳng cấp liền kề

Bên cạnh giá trị cảnh quan, The Gali còn khẳng định vị thế "trái tim" dự án khi là tòa tháp duy nhất sở hữu trường mầm non quốc tế ngay dưới chân nhà và nằm sát cạnh Clubhouse quy mô 3.000m² đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tận hưởng, học tập và giải trí của mọi thế hệ.

Tại trường mầm non quốc tế nội khu, các cư dân nhí được đào tạo trong môi trường chuyên biệt theo từng độ tuổi. Từ các workshop vẽ tranh, âm nhạc đến hùng biện và toán học tư duy, trẻ được tự do phát triển năng lực cá nhân mà cha mẹ không còn áp lực về thời gian đưa đón. Ngay kế bên là Clubhouse 3.000m² đa tầng chức năng – tâm điểm kết nối cộng đồng với trung tâm đào tạo tài năng, phòng gym hiện đại và thư viện sang trọng.

Bước ra không gian ngoài trời, cư dân sẽ được tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp với hồ bơi muối khoáng trị liệu, khu BBQ Riverside bên sông thơ mộng, khu thể thao ngoài trời … hiện hữu ngay trong tầm mắt, mang đến một nhịp sống hiện đại, thảnh thơi và ngập tràn cảm hứng.

Cư dân The Gali dễ dàng tiếp cận đến Clubhouse 3000m2 tại dự án

Được biết, Khải Hoàn Prime đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán và hiện đang thi công đến tầng 16. Với tiến độ xây dựng khẩn trương, giám sát chặt chẽ và chất lượng xây dựng được đảm bảo, cư dân tương lai có thể hoàn toàn yên tâm về tiến độ bàn giao dự kiến vào quý 1/2027.

Hội tụ lợi thế ven sông hiếm có, tầm nhìn ấn tượng cùng hệ tiện ích giáo dục – giải trí ngay ngưỡng cửa, The Gali vừa kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp, vừa là tài sản bền vững đáng nắm giữ trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Nam TP.HCM.