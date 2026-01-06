Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội thu hồi 1.347 m² đất tại Văn Cao vì doanh nghiệp chậm nghĩa vụ tài chính

Trần Hoàng
TPO - 1.347m² đất tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình (nay là phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) bị thu hồi do đơn vị quản lý, sử dụng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

UBND TP Hà Nội đã ban hành thông báo thu hồi đất của Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam, có địa chỉ tại số 125 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (nay là phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội).

Lý do thu hồi là Công ty trên quản lý, sử dụng đất nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Diện tích đất bị thu hồi là 1.347 m², tại số 125 Văn Cao, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, do Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam quản lý, sử dụng.

084732-2.jpg
Đường Văn Cao, phường Ngọc Hà. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất.

Lãnh đạo TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đất đến Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam.

UBND phường Ngọc Hà có trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) xử lý tài sản trên đất trong thời hạn quy định.

Trần Hoàng
