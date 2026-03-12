Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Biệt thự với tên gọi ý nghĩa " Trong ấm, ngoài êm"

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Biệt thự là một tổ ấm đong đầy yêu thương, nơi ba thế hệ cùng chung sống trong một không gian vừa gắn kết vừa riêng tư.

Biệt thự “Trong ấm – Ngoài êm” được thiết kế như một tổ ấm chan hòa, từ trong ra ngoài đều bảo vệ chủ nhân của nó.

fb-img-1773215788842.jpg

Từ cổng vào đến sân vườn, mỗi bước chân đều dẫn tới những khu vực chan hòa ánh sáng và thiên nhiên, khiến mọi thành viên dễ dàng tìm thấy một góc an yên cho riêng mình.

fb-img-1773215790507.jpg
fb-img-1773215801215.jpg
fb-img-1773215803742.jpg

Điểm nhấn của công trình là giếng trời với cây xanh lớn bên cạnh cầu thang, vừa đem thiên nhiên vào nhà vừa lấy sáng và khí trời từ trên cao xuống. Mỗi bước chân lên cao là một góc ngắm nhìn mới với thiên nhiên được mở ra.

fb-img-1773215797485.jpg
fb-img-1773215792374.jpg
fb-img-1773215794455.jpg
Thúy Hiền
MAKE MY HOME
#biệt thự #Dĩ An #tổ ấm #thiết kế nội thất #thiên nhiên #giếng trời #không gian sống

