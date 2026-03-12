Giãn dân nội đô: Khi 860.000 người rời lõi Hà Nội, 'bản đồ bất động sản' sẽ thay đổi ra sao?

Kế hoạch lịch sử nhằm di dời hơn 860.000 cư dân khỏi nội đô Hà Nội đang tạo ra một cuộc tái cấu trúc toàn diện trên bản đồ bất động sản. Trong dòng chảy dịch chuyển vốn, trục cao tốc phía Nam với tâm điểm là khu vực Ninh Bình đang vươn lên trở thành "vùng xanh" thu hút đầu tư nhờ hạ tầng kết nối bứt phá và mặt bằng giá còn vô cùng hấp dẫn.

Cuộc "đại di cư" và sự xoay trục của dòng vốn

Hà Nội đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc không gian đô thị quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo Đề án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, thành phố đặt lộ trình 20 năm tới để di dời tổng cộng hơn 860.000 người nhằm giảm tải áp lực hạ tầng cho khu vực nội đô lịch sử.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quá trình giãn dân lịch sử này chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với việc dịch chuyển "sinh kế" - tức là đưa các trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện ra vùng ven để người dân dịch chuyển tự nhiên theo dòng công việc.

Hà Nội định hướng di dời hơn 860.000 người dân trong khu vực Vành đai 3 để tái cấu trúc không gian đô thị. Ảnh: Lộc Liên.

Chính áp lực hạn chế xây dựng cao tầng tại trung tâm cùng mặt bằng giá vùng ven Hà Nội đã chạm ngưỡng 50 triệu đồng/m2 đang làm hẹp lại dư địa tăng giá ngắn hạn. Điều này khiến dòng vốn đầu tư bắt buộc phải xoay trục, tìm đến các đô thị vệ tinh để tìm kiếm biên độ lợi nhuận tốt hơn. Trong khi khu vực phía Tây Hà Nội đã dần bão hòa về quỹ đất, đại diện VARS cho biết dòng tiền đang hướng mạnh về trục phía Nam, đặc biệt là Ninh Bình - địa phương đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với định hướng "Đô thị di sản thiên niên kỷ".

Trục phía Nam Hà Nội: Ninh Bình bứt phá nhờ hạ tầng kết nối và y tế tuyến cuối

Sức hút lớn nhất của Ninh Bình hiện nay đến từ sự bứt phá ngoạn mục của hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng. Về đường bộ, cuối năm 2025, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đề xuất giao VEC làm cơ quan chủ quản để mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 4 lên 6 làn xe, giúp phá vỡ "nút thắt cổ chai" huyết mạch trên trục Bắc - Nam. Địa phương này cũng đang mạnh tay rót gần 4.400 tỷ đồng phát triển mạng lưới đường giao thông kết nối thẳng các đô thị vào cao tốc.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: VEC.

Về hàng không, đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã trình Thủ tướng đề nghị bổ sung dự án sân bay quy mô 664 ha, tiêu chuẩn cấp 4E vào Quy hoạch tổng thể quốc gia, kỳ vọng đạt 5 triệu hành khách/năm vào 2030. Đồng thời, "cú hích" từ dự án đường sắt tốc độ cao đi qua Ninh Bình đang được triển khai giải phóng mặt bằng sẽ tạo tiền đề để UBND tỉnh lập quy hoạch các đô thị hiện đại theo mô hình TOD (phát triển gắn với giao thông công cộng) quanh nhà ga.

Không chỉ có hạ tầng giao thông, yếu tố then chốt thúc đẩy sự dịch chuyển "sinh kế" về phía Nam là mạng lưới y tế tuyến cuối. Hai đại dự án y tế là cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình đã khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12/2025. Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch luân phiên tối thiểu 1/3 nhân lực trình độ cao xuống làm nòng cốt và hoàn tất thủ tục tuyển dụng 878 bác sĩ, điều dưỡng cùng hơn 200 nhân sự hành chính. Sự hiện diện của hàng nghìn y bác sĩ và bệnh nhân sẽ tạo ra nhu cầu khổng lồ về nhà ở, căn hộ cho thuê, đồng thời thúc đẩy kinh doanh shophouse và các dịch vụ phụ trợ, nâng tầm giá trị bất động sản lân cận.

