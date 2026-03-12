Danko Group và CBRE kí kết hợp tác, kiến tạo chuẩn mực quốc tế cho các đô thị phong cách châu Âu

Ngày 11/03/2026, Danko Group và CBRE - đơn vị tư vấn và quản lý vận hành bất động sản (BĐS) hàng đầu thế giới - đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng tư vấn quản lý vận hành dự án Khu đô thị (KĐT) Danko Riverside. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dự án, hướng tới thiết lập những tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Lễ ký kết Danko Group – CBRE diễn ra ngày 11/3/2026 tại Hà Nội

Khi chuẩn mực quản trị là thước đo giá trị bất động sản

Trong bối cảnh thị trường BĐS đang bước vào chu kỳ phát triển mới, khách hàng và nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn không gian sống. Một dự án BĐS giá trị giờ đây không chỉ được định nghĩa bởi vị trí đắc địa hay kiến trúc ấn tượng, mà còn phụ thuộc mật thiết vào chất lượng quản lý và vận hành sau khi bàn giao.

Thực tế cho thấy, quản trị đô thị chuyên nghiệp chính là “chìa khóa” để bảo tồn giá trị tài sản và gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân. Nhận thức rõ điều này, Danko Group đã chọn đồng hành cùng CBRE - thương hiệu thuộc danh sách Fortune 500 với 120 năm kinh nghiệm toàn cầu - để thiết lập một nền tảng vận hành bài bản ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

Bà Nguyễn Thị Nga – PTGĐ Danko Group phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Nga - Phó TGĐ Danko Group chia sẻ: “Chúng tôi xác định giá trị của một KĐT cần được xây dựng trên một nền tảng đồng bộ, từ quy hoạch, cảnh quan cho đến chất lượng quản lý vận hành trong suốt vòng đời dự án. Việc hợp tác với CBRE là bước đi chiến lược nhằm tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, mang lại lợi ích bền vững cho cư dân và các nhà đầu tư.”

Danko Riverside - Điểm sáng chuẩn mực quốc tế tại khu vực

Trong khuôn khổ hợp tác, CBRE sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn và quản lý vận hành trực tiếp cho dự án Danko Riverside. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dự án của Danko Group, khi chủ đầu tư lựa chọn một đơn vị có uy tín toàn cầu để đồng hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị vận hành, nhằm đảm bảo sự bài bản và chuyên nghiệp cho KĐT trong dài hạn.

Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm, CBRE sẽ mang đến Danko Riverside những tiêu chuẩn vận hành chuẩn quốc tế

Với hệ thống tiêu chuẩn khắt khe và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, CBRE cam kết sẽ mang đến những giải pháp quản trị hiện đại, tối ưu hóa chi phí vận hành nhưng vẫn đảm bảo dịch vụ đẳng cấp nhất cho cư dân.

Sự góp mặt của CBRE tại Danko Riverside được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường sống văn minh, an toàn và tiện nghi theo đúng tinh thần của những đô thị kiểu mẫu trên thế giới; và là minh chứng cho tâm huyết của Danko Group trong việc hiện thực hóa cam kết về một không gian sống “đáng giá đến từng mét vuông”.

Bà Đặng Phương Hằng – TGĐ CBRE Việt Nam tham gia kí kết tại sự kiện (thứ hai từ phải sang)

Đại diện CBRE cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự hợp tác này: “Với kinh nghiệm tham gia tư vấn và quản lý nhiều dự án BĐS tại Việt Nam và trong khu vực, chúng tôi kỳ vọng có thể hỗ trợ Chủ đầu tư xây dựng một nền tảng quản lý vận hành minh bạch và hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu”.

Tầm nhìn chiến lược giữa hai thương hiệu lớn

Sự kiện ký kết lần này không chỉ giới hạn trong phạm vi một dự án; mà còn mở ra định hướng hợp tác lâu dài giữa Danko Group và CBRE. Đây là cái bắt tay giữa một nhà phát triển BĐS phong cách châu Âu giàu khát vọng và một thương hiệu quản trị hàng đầu thế giới, hứa hẹn tạo nên sức bật mới cho thị trường BĐS khu vực.

Với sự hợp tác giữa Danko Group & CBRE, Danko Riverside sẽ trở thành một “biểu tượng” mới, một KĐT đáng sống bậc nhất khu vực.

Việc chủ động hợp tác với các đối tác quốc tế như CBRE cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của Danko Group trong việc chuyên nghiệp hóa hệ thống, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đô thị bền vững. Đây cũng là chiến lược then chốt giúp tập đoàn khẳng định uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.

Lễ ký kết kết thúc trong không khí tin tưởng và kỳ vọng về một hành trình đồng hành phát triển mạnh mẽ. Với sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của Danko Group và kinh nghiệm vận hành tinh hoa từ CBRE, Danko Riverside hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng sống mới, nơi những giá trị thực chất được tôn vinh và duy trì bền vững theo thời gian.