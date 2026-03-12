TPHCM ấn định thời điểm đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

TPO - Trong tháng 3 - 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức trong tháng 5.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, các căn hộ nằm tại 5 block nhà từ R1 đến R5. Trong đó, ba block R1 - R3 có 2.220 căn, còn hai block R4 - R5 gồm 1.570 căn.

TPHCM sẽ tổ chức đấu giá theo hai nhóm block nhà và sau khi hoàn tất thủ tục, các căn hộ sẽ được đưa vào sử dụng với mục đích nhà ở thương mại.

Theo lộ trình, trong tháng 3, phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực theo hướng tối ưu chỉ tiêu kiến trúc và nâng hiệu quả sử dụng đất. Từ tháng 3 - 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cuộc đấu giá dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 5.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi tiến độ, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đấu giá, thu tiền trúng đấu giá và hoàn tất các thủ tục pháp lý cho người mua. Việc đấu giá phải đảm bảo đúng quy định và tránh thất thoát tài sản công.

Cuộc đấu giá vào tháng 5/2025 sẽ là lần thứ 5 TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này.

Việc đưa 3.790 căn hộ ra đấu giá, theo UBND TPHCM nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà hình thành từ vốn ngân sách, tránh lãng phí và bổ sung nguồn thu cho thành phố, đồng thời góp phần tăng nguồn cung cho thị trường.

Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TPHCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước. Tuy TPHCM đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn thất bại do quy mô lớn, đấu giá trọn lô.

Cụ thể, 3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Lần thứ 4, TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này vào năm 2023 nhưng cũng không thành công. Cuộc đấu giá vào tháng 5/2025 là lần thứ 5 TPHCM tổ chức.