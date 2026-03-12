Khu Đông Hà Nội: Bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn vận hành quốc tế lên ngôi

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, khu Đông nổi lên như một cực tăng trưởng quan trọng. Sự chuyển dịch về phía Đông cũng phản ánh thay đổi căn bản trong tư duy lựa chọn không gian sống của thế hệ cư dân mới - những người đặt tiêu chuẩn sống, trải nghiệm và khả năng tích hợp đa chức năng lên hàng đầu.

Sự chuyển mình của khu Đông trong kỷ nguyên “đa trung tâm”

Hà Nội đang định hình cấu trúc đô thị theo hướng mở rộng đa cực – đa trung tâm. Ngày 21/02/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 813/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tư duy tổ chức không gian và phát triển đô thị. Quy hoạch này xác lập khung phát triển dài hạn cho toàn bộ địa giới Thủ đô, định hình mô hình đô thị đa cực, gắn với mạng lưới hạ tầng chiến lược và các hành lang kinh tế - đô thị chủ đạo.

Trong cấu trúc này, cực phía Đông được định vị là cửa ngõ của Thủ đô, phát triển các chức năng thương mại, dịch vụ và logistics hiện đại. Song song, giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội dự kiến hình thành 5 đại khu đô thị mới, trong đó khu đô thị phía Đông có quy mô khoảng 8.000 ha. Quỹ đất lớn, được quy hoạch bài bản, đang tạo tiền đề để khu Đông bước vào một chu kỳ phát triển mới, tác động rõ rệt đến thị trường bất động sản.

Nếu quy hoạch tạo khung phát triển dài hạn, thì hạ tầng chính là yếu tố kích hoạt mạnh mẽ nhất trong ngắn và trung hạn. Tại khu Đông, các tuyến Vành đai 3.5 và Vành đai 4 tiếp tục được đẩy mạnh thi công, với mục tiêu cơ bản hoàn thiện trong giai đoạn 2026 - 2027, rút ngắn thời gian kết nối tới nội đô và các tỉnh vệ tinh.

Ngoài ra, hệ thống 7 cây cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở được xác định là trục kết nối chiến lược của Thủ đô trong giai đoạn tới. Không chỉ giảm tải cho các cầu hiện hữu, các công trình này còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông, đưa khu vực này tiệm cận vai trò lõi trung tâm mới.

Sân bay Quốc tế Gia Bình dự kiến hoàn thành trong năm 2026, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu Đông

Bên cạnh đó, sân bay Quốc tế Gia Bình nằm trong vùng ảnh hưởng phía Đông Hà Nội dự kiến khởi công trong tháng 3/2026, bổ sung yếu tố kết nối cho khu vực. Sân bay được định hướng trở thành cảng hàng không đạt chuẩn quốc tế 5 sao, hướng tới phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và đóng vai trò cửa ngõ hàng không mới của miền Bắc. Hạ tầng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động logistics, du lịch và kéo theo nhu cầu cư trú chất lượng cao.

Một trong những yếu tố khiến khu Đông trở nên hấp dẫn còn ở mặt bằng giá bất động sản thấp hơn so với các khu vực. Theo ghi nhận của Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, trong quý IV/2025, các dự án chung cư tại khu Đông (Văn Giang - Hưng Yên) có mức giá tương đương 62% so với mức giá trung bình nội thành Hà Nội. Khoảng cách giữa mặt bằng giá hiện tại và động lực phát triển đang hình thành chính là “biên an toàn” hiếm hoi còn lại của thị trường, khiến khu Đông trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho chiến lược an cư và tích sản trung - dài hạn.

Masteri Grand Coast – Dấu ấn nổi bật tại thị trường bất động sản phía Đông

Sự thay đổi về diện mạo và vai trò chiến lược của khu Đông kéo theo làn sóng dịch chuyển của lớp cư dân trẻ năng động và nhóm lao động tri thức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, logistics và doanh nghiệp quốc tế quanh vành đai Thủ đô. Nhóm khách hàng này ngày càng khắt khe hơn trong lựa chọn không gian sống.

Theo báo cáo tâm lý thị trường bất động sản quý 4.2025 của Batdongsan.com.vn, tới 71% người mua ưu tiên yếu tố pháp lý và uy tín của chủ đầu tư, đề cao tiêu chí về môi trường sống, tiện ích và khả năng vận hành lâu dài. Lúc này, các mô hình đại đô thị tích hợp như Ocean City mở ra khả năng khai thác tài sản linh hoạt, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa có thể vận hành lưu trú, dịch vụ quanh năm, phù hợp với nhịp sống và xu hướng dịch chuyển mới.

Uy tín chủ đầu tư và hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” là tiêu chí được ưu tiên trong xu hướng dịch chuyển mới

Trong bức tranh dịch chuyển đó, Masteri Grand Coast xuất hiện như một dự án tiêu biểu. Tọa lạc tại “trái tim” của Ocean Park 2, Masteri Grand Coast là dự án hiếm hoi ôm trọn mặt hồ Wonder Wave Park, mở ra tầm nhìn khoáng đạt giữa tầng không. Kết hợp cùng hệ sinh thái “all-in-one” của Ocean City: từ mua sắm, giải trí đến giáo dục và y tế, dự án định hình một môi trường sống nơi cư dân được trải nghiệm trọn vẹn nhịp “sống - làm việc - tận hưởng” chỉ cách vài bước chân.

Dự án Masteri Grand Coast mở ra tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn mặt hồ Wonder Wave Park

Đặc biệt, dự án còn sở hữu hệ sinh thái tiện ích cảnh quan compound liên hoàn rộng nhất Bộ sưu tập Masteri, với hơn 180 tiện ích compound được quy hoạch trong 4 công viên nội khu, mở ra những đặc quyền dẫn dắt phong thái sống tự do cho những chủ nhân bản lĩnh.

Được phát triển bởi Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, Masteri Grand Coast tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo những chuẩn sống khác biệt tại khu Đông Hà Nội. Song hành cùng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp của dòng Masteri Collection và mô hình vận hành theo chuẩn Masterise Property Management, đây là lựa chọn phù hợp với nhóm cư dân hiện đại có yêu cầu cao về chất lượng sống.

Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội bước vào giai đoạn định hình rõ nét cả về vai trò đô thị lẫn chuẩn mực sống, sự xuất hiện của Masteri Grand Coast, là một minh chứng tiêu biểu cho xu hướng dịch chuyển từ “mua chỗ ở” sang “chọn không gian sống” - xu hướng đang dần định hình tương lai của bất động sản Hà Nội.