Địa ốc

Google News

TPHCM:

'Giải cứu' 3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều lần tổ chức đấu giá không thành, TPHCM muốn lấy ý kiến để nâng chiều cao tối đa ở Khu tái định cư Bình Khánh 38,4 ha lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở tăng từ 5 - 6 lần lên 10 lần nhằm thu hút nhà đầu tư phát triển thương mại.

Thông tin từ UBND phường An Khánh (TPHCM) cho biết, đang lấy ý kiến người dân để điều chỉnh quy hoạch phân khu số 1 tại dự án Khu tái định cư Bình Khánh 38,4 ha phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, phường An Khánh lấy ý kiến điều chỉnh theo hướng các lô đất được nâng chiều cao tối đa lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở phần lớn tăng từ 5 - 6 lần lên 10 lần. Việc điều chỉnh không làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không tăng quy mô dân số hay gây quá tải hạ tầng kỹ thuật.

Theo UBND phường An Khánh, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là cần thiết. Bởi việc giữ nguyên hiện trạng thiết kế nhà ở phục vụ mục tiêu tái định cư, giữ nguyên hiện trạng để kinh doanh theo mục tiêu nhà ở thương mại là không khả thi và không thu hút được nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Đồng thời, diện tích sàn xây dựng thương mại dịch vụ 14.290 m2, tương đương hệ số sử dụng đất thương mại dịch vụ 0,18 lần quá thấp, không đáp ứng được cho mục đích nhà ở thương mại với số dân theo quyết định phê duyệt quy hoạch là 15.160 người.

Trong khi đó, diện tích sàn xây dựng để xe 82.901 m2 gây bất cập khi phục vụ dịch vụ để xe cho cư dân và khách một khi chuyển mục đích từ tái định cư sang nhà ở thương mại.

Ngoài ra, hiện trạng thiết kế của 5 lô căn hộ khoảng 25 - 27 tầng chưa phù hợp với quy hoạch chiều cao và số tầng đã được duyệt ở các phân khu khác và dự án lân cận. Theo đó, nhà đầu tư kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án trên.

1.jpg
Toàn cảnh Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha.

Cũng theo UBND phường An Khánh, các ô đất đã được chấp thuận làm nhà ở thương mại. Vị trí các khu đất nêu trên thuộc khu vực trung tâm TPHCM, có giá trị sử dụng đất cao. Đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch cũng hướng đến mục tiêu gia tăng các tiện ích xã hội như mở rộng diện tích sàn thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe.

Do đó, nhằm thu hút, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại khu vực này trước khi tiến hành các bước tiếp theo của công tác đấu giá là cần thiết, phù hợp loại hình nhà ở thương mại, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế TPHCM.

Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TPHCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước. Tuy TPHCM đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn thất bại do quy mô lớn, đấu giá trọn lô.

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Lần thứ 4, TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này vào năm 2023 nhưng cũng không thành công.

Duy Quang
#TPHCM giải cứu 3.790 căn hộ #giải cứu 3.790 căn hộ tái định cư #căn hộ tái định cư #Khu đô thị mới Thủ Thiêm #đấu giá không thành #nâng chiều cao tối đa #Khu tái định cư Bình Khánh

