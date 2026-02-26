Biệt thự tân cổ điển tối giản, hoàn mình với thiên nhiên

TPO - Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách tân cổ điển tối giản, không gian được thiết kế sang trọng nhưng vẫn có những “khoảng thở” để gia chủ hoà mình với thiên nhiên và những trải nghiệm sống đúng nghĩa của một gia đình trẻ.

Căn biệt thự có diện tích 180m2 với không gian được xây dựng với mong muốn tìm kiếm một không gian nghỉ ngơi cuối tuần, tách khỏi nhịp sống đô thị ồn ã.

Thay vì lựa chọn một hình thức kiến trúc cầu kỳ thường thấy ở dòng biệt thự tân cổ điển, nhóm thiết kế đi theo hướng tiết giảm chi tiết, giữ lại những đường nét đặc trưng nhưng làm mới bằng tư duy hiện đại.

Ấn tượng đầu tiên về công trình là hình khối rõ ràng, cân xứng. Mặt tiền sử dụng các mảng tường lớn, kết hợp hệ cửa vòm cao, tạo nên nhịp điệu mềm mại trên nền kiến trúc khỏe khoắn. Không quá nhiều phào chỉ hay phù điêu, ngôi nhà ghi điểm bằng tỷ lệ hài hoà và sự tinh giản có chủ đích.

Hàng rào được xử lý vạt chéo, vừa đảm bảo tính riêng tư cho gia chủ, vừa tạo hiệu ứng thị giác khác biệt khi nhìn từ ngoài vào. Cách tổ chức này giúp công trình “đủ kín” để tách biệt với không gian xung quanh, nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng cần thiết của một ngôi nhà ven sông.

Bước vào bên trong, bảng màu be chủ đạo bao trùm toàn bộ không gian. Tông màu trung tính này được điểm xuyết bằng sắc hồng đất và ánh sáng vàng ấm, tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng, thanh lịch.

Không gian phòng khách - bếp ăn được thiết kế mở, liền mạch với sân vườn phía ngoài. Những khung cửa lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào sâu bên trong, làm nổi bật chất liệu đá, gỗ và vải mềm. Sự kết hợp này mang cảm giác sang trọng nhưng không lạnh lẽo, hiện đại mà vẫn ấm áp.

Các chi tiết nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, hạn chế tối đa đồ trang trí rườm rà. Thay vào đó là sự chú trọng vào tỷ lệ, chất liệu và ánh sáng.

Công trình được tổ chức thành ba tầng với công năng phân chia rõ ràng. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chung, kết nối trực tiếp với sân vườn và hiên gỗ thư giãn. Đây là nơi gia đình có thể tổ chức những buổi tiệc nhỏ, thưởng trà chiều hay đơn giản là ngồi nghe tiếng gió từ sông thổi vào.

Tầng hai dành trọn cho khu vực nghỉ ngơi riêng. Các phòng ngủ được thiết kế theo tinh thần tối giản, giảm bớt chi tiết thị giác để tăng cảm giác thư thái. Ánh sáng tự nhiên được kiểm soát vừa đủ, đảm bảo sự tư nhưng không bí bách.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở tầng thượng với hồ bơi ngoài trời mở rộng ra khoảng trời rộng. Không gian này không chỉ là nơi thư giãn mà còn trở thành “trái tim” của ngôi nhà, nơi các thành viên quây quần sau một tuần làm việc. Từ đây, gia chủ có thể phóng tầm nhìn về phía sông Sài Gòn, tận hưởng trọn vẹn lợi thế vị trí.