The Win City: Giải pháp an cư bền vững tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Phối cảnh dự án The Win City (Ảnh: The Win City).

Thị trường bất động sản hiện nay ghi nhận sự chuyển dịch tâm lý người tiêu dùng sang ưu tiên trải nghiệm sống và giá trị bền vững. Thay vì tập trung vào lõi đô thị quá tải, người mua nhà hiện đại có xu hướng "ly tâm" sang các vùng ven có hạ tầng kết nối tốt và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Bên cạnh yếu tố vị trí, uy tín chủ đầu tư và hệ thống tiện ích “All-in-one” (Tất cả trong một) cũng trở thành những tiêu chí hàng đầu trong quá trình ra quyết định của họ.

Điều này đã tạo ra áp lực lớn, buộc các nhà phát triển bất động sản thay đổi tư duy quản trị và vận hành. Thay vì những dự án rời rạc, nhiều doanh nghiệp đã tập trung kiến tạo các "đô thị tích hợp" nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sống của cư dân. Trước thực tế quỹ đất tại trung tâm ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, các địa phương giáp ranh với TP.HCM (trước sáp nhập) như Long An (nay là Tây Ninh) đã trở thành điểm đến tiềm năng và phù hợp với tâm lý khách hàng hiện đại.

Với lợi thế quỹ đất rộng và mặt bằng giá còn tương đối thấp, những năm gần đây Long An (nay là Tây Ninh) đã đón nhận nhiều dự án căn hộ và khu đô thị chất lượng cao, được quy hoạch bài bản không thua kém các đô thị tại trung tâm TP.HCM.

Sự đầu tư mạnh mẽ vào các trục giao thông kết nối liên vùng đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, biến các khu vực này thành lựa chọn an cư đáng cân nhắc cho những cư dân đang tìm kiếm không gian sống xanh, yên bình nhưng vẫn đảm bảo được tính năng động và sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tại thị trường Đức Hòa, Long An (nay là Tây Ninh), phân khúc căn hộ đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với những dự án quy mô, được định vị theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Những cái tên như The Win City, Ora Park by Dragon Pearl hay Vinhomes Green City đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực. Trong số đó, The Win City ghi nhận sự quan tâm từ thị trường nhờ hội tụ nhiều lợi thế về vị trí và hệ thống tiện ích đa dạng.

Dưới đây là những yếu tố tạo nên sức hút của The Win City:

Lợi thế vị trí

The Win City là dự án gần TP.HCM (trước khi sáp nhập) nhất khu vực phía Tây, toạ lạc tại ngay mặt tiền Tỉnh lộ 10. Với vị trí cửa ngõ chiến lược, dự án góp phần giãn dân, giảm tải nội đô và kiến tạo quy hoạch bền vững.

Phối cảnh tiện ích tại The Win City (Ảnh: The Win City).

Nằm trong khu vực có hoạt động sản xuất sôi động, dự án được bao quanh bởi hàng chục khu công nghiệp lớn với tổng quy mô hơn 12.000ha và tỷ lệ lấp đầy cao. Đặc điểm này không chỉ đảm bảo giá trị bất động sản trong dài hạn mà còn tạo ra nguồn cầu ổn định về nhà ở và dịch vụ lưu trú từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động trình độ cao tại địa phương.

Chủ đầu tư uy tín

Dự án được phát triển bởi sự hợp tác giữa Thắng Lợi Group, An Cường và Central – ba đơn vị uy tín trong các lĩnh vực bất động sản, nội thất và xây dựng. Sự kết hợp này giúp đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng thi công, tiến độ bàn giao và giá trị vận hành dài hạn cho sản phẩm.

Tiện ích “All-in-one” (Tất cả trong một)

Dự án tích hợp mô hình tiện ích đồng bộ với hơn 36 tiện ích đa dạng. Mô hình “Một điểm đến – Mọi trải nghiệm” này giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi ngay tại nhà. Hệ thống tiện ích nội khu của The Win City bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị, khu công viên, khu thể dục thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi dành cho trẻ em, các trường học nội khu, hệ thống an ninh 24/24…

Câu hỏi thường gặp về dự án The Win City

1. Quy mô dự án The Win City?

The Win City được quy hoạch với quy mô 12ha, gồm 18 toà chung cư cao từ 18 – 24 tầng. Dự án dự kiến cung ứng ra thị trường nguồn căn hộ dồi dào lên tới 6.000 căn.

2. Phong cách thiết kế nội thất của The Win City có gì nổi bật?

Căn hộ The Win City được thiết kế theo bốn phong cách nội thất khác nhau, giúp cư dân dễ dàng lựa chọn theo sở thích. Sự đa dạng trong phong cách thiết kế kết hợp với vật liệu cao cấp từ An Cường mang đến không gian sống đầy tính thẩm mỹ và bền vững.

3. Các loại hình căn hộ tại The Win City?

Với hơn 70% căn hộ sở hữu diện tích tối ưu 40–58m2, The Win City là lựa chọn vừa vặn về tài chính cho nhóm đối tượng khách hàng có nhu cầu ở thực.