TPHCM lại muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

TPO - UBND TPHCM yêu cầu việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ phải cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TPHCM.

Tăng ngân sách

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh.

Theo kế hoạch, công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư theo phương án bán đấu giá 2 khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại tại phường An Khánh.

Việc bán đấu giá 3.790 căn hộ chung cư nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý khai thác sử dụng tài sản công sau khi đảm bảo cân đối nguồn tài sản công. Đồng thời khẩn trương thực hiện nhằm tránh lãng phí, chậm thu ngân sách. Khởi động lại thị trường bất động sản, đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá, góp phần ổn định thị trường bất động sản và góp phần tăng thu ngân sách cho TPHCM.

Do đó, UBND TPHCM yêu cầu việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ phải cân đối tiến độ giữa kế hoạch thực hiện dự án của nhà đầu tư đồng hành với kế hoạch tiến độ xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của TPHCM.

Quá trình thực hiện cần chỉ đạo phối hợp chặt chẽ đồng bộ, chủ động xử lý các tình huống phức tạp, kiên quyết không tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện đấu giá 3.790 căn hộ.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (cơ quan thường trực Tổ Công tác đấu giá) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng thư định giá đất để xác định giá khởi điểm, xác định giá khởi điểm để đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá.

Ngoài ra, hướng dẫn người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công, nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II (sau khi đã nhận đủ tiền thu được từ bán tài sản và thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí đấu giá). Hướng dẫn và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp lập, trình UBND TPHCM ban hành quyết định bán tài sản công. Tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức, thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Sẽ khó thành

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá nhiều lần nhưng bất thành.

Theo một lãnh đạo công ty bất động sản, phần lớn các căn hộ thuộc khu 3.790 căn hộ nói trên đều có diện tích lớn hơn 70 m2, không phù hợp tiêu chuẩn nhà ở xã hội. Nếu chọn phương án chuyển sang nhà ở xã hội thì phải điều chỉnh mục tiêu sử dụng của một phần 3.790 căn hộ tại các lô đất từ R1 đến R5 thành nhà ở phục vụ tái định cư và nhà ở xã hội.

Cụ thể, phải điều chỉnh 1.570 căn hộ tại các lô đất R4, R5 thành nhà ở xã hội để bố trí cho đối tượng tái định cư hoặc đối tượng nhà ở xã hội. Phần còn lại là hơn 2.200 căn căn hộ tại các lô đất R1, R2, R3 sẽ tiếp tục bán đấu giá để thu hồi vốn, hoàn trả vốn đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên thực tế, việc TPHCM tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không thành công, nguyên nhân chủ yếu là bài toán tài chính. Điều này khiến không doanh nghiệp nào tham gia đấu giá.

Theo quy định, doanh nghiệp khi tham gia đấu giá phải ký quỹ 20% giá khởi điểm. Nếu đơn vị trúng đấu giá thì trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày.

Trên thực tế hiện nay, việc huy động số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng trong 3 tháng là điều không dễ với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản. Chưa kể, khu tái định cư này bỏ hoang lâu ngày nên có dấu hiệu xuống cấp. Nếu chuyển sang nhà ở thương mại thì chủ đầu tư phải đóng thêm tiền sử dụng đất nên họ không mặn mà.