TPHCM gỡ vướng để Lotte tiếp tục làm dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM mong Tập đoàn Lotte sẽ tiếp tục đồng hành, thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City. Sự thành công của dự án không chỉ là của riêng Lotte mà còn là một đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của TPHCM trong giai đoạn mới.

Chiều 3/10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM cùng các Phó chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo các sở ngành đã làm việc với Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc liên quan dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City để lắng nghe những vướng mắc của nhà đầu tư và tiếp tục kiến nghị Chính phủ gỡ vướng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở ngành đã có những lời động viên, khuyến khích Tập đoàn Lotte tiếp tục phát triển dự án. Đồng thời, UBND TPHCM đã quan tâm đến doanh nghiệp khi đã có văn bản gửi Chính phủ, kiến nghị những vấn đề mà phía Lotte đã gửi đến TPHCM.

Cổng dự án dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City.

Để tháo gỡ các vướng mắc hiện tại và tiếp tục thực hiện dự án, Tập đoàn Lotte có 3 đề xuất cụ thể mong UBND TPHCM và Chính phủ xem xét. Đầu tiên, cho phép Lotte được điều chỉnh tỷ lệ góp vốn trong nội bộ liên danh các công ty của tập đoàn. Tiếp đó, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%. Cuối cùng, miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4%.

Ngoài ra, Tập đoàn Lotte kiến nghị cơ quan chức năng sẽ ban hành một thông báo nộp tiền sử dụng đất mới, đồng thời hủy bỏ thông báo đã được ban hành trước đó.

Sau khi lắng nghe ý kiến các sở ngành và Tập đoàn Lotte, ông Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM rất mong nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục thực hiện dự án quan trọng này. Sự thành công của dự án không chỉ là của riêng Lotte mà còn là một đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của TPHCM trong giai đoạn mới.

Đối với từng kiến nghị của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi với cả Lotte và đại diện với từng sở ngành để có hướng giải quyết riêng đối với mỗi kiến nghị.

Trong đó, TPHCM đã kiến nghị miễn khoản thu bổ sung 5,4% cũng như đề xuất Trung ương cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte. Cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%.

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo văn bản, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm (kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6/2025) và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Bên trong dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City.

Do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho biết không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vừa được UBND TPHCM phê duyệt giá đất cụ thể, với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2.

Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.