Lotte xin ngưng thực hiện dự án 'đất vàng' Thủ Thiêm Eco Smart City

TPO - Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có văn bản thông báo, không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đồng thời, công ty đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án và hoàn trả quyết định giao, cho thuê đất.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM thông báo chấm dứt Hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh.

Theo văn bản, kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCMvào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 8 năm và luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất... Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã tiến hành các buổi làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM cùng với các sở, ban ngành của TPHCM về việc điều chỉnh thời hạn nộp tiền sử dụng đất, thay đổi cơ cấu sở hữu của nhà đầu tư trong liên danh nhằm thích ứng với những biến động của bối cảnh thực tiễn.

Theo đó, Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo số 1242/TB-VP ngày 24/12/2024 về kết luận cuộc họp. Tại thời điểm công tác thẩm định giá sắp hoàn tất, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có công văn số LPHCMC-BD-2025-027 ngày 19/6/2025 gửi đến Chủ tịch UBND TPHCM trình bày các kiến nghị.

Cụ thể, cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte, cho phép thu hút nhà đầu tư bên ngoài với tỷ lệ tối đa 35%, làm rõ tính pháp lý liên quan đến khoản thu bổ sung theo quy định tại Nghị định số 103 2024 NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất theo hướng thực hiện các nội dung tại Mục 1-3 trước khi tiến hành nộp tiền sử dụng đất.

Vào ngày 27/6, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC tiếp tục có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM và ngày 14/7, Văn phòng UBND TPHCM phát hành thông báo kết luận cuộc họp số 60/TB-VP với các nội dung, gồm Lotte nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Lotte làm việc với Sở Tài chính TPHCM và có văn bản chính thức đối với đề xuất, kiến nghị liên quan (về khoản thu bổ sung, cơ cấu nhà đầu tư...) và trình UBND TPHCM trước ngày 10/7.

Sở Tài chính TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC về thay đổi thành phần liên danh (nhà đầu tư) và miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4%.

Ngày 17/7, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có công văn số LPHCMC-BD-2025-036 gửi Sở Tài chính TPHCM, khẳng định rằng “nếu các kiến nghị của nhà đầu tư không được chấp thuận thì việc tiếp tục triển khai dự án sẽ không thể thực hiện”.

Tuy nhiên, đến ngày 23/7 khi các kiến nghị vẫn chưa được giải quyết, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất số 977/TB-TPHCM và 978/TB-TPHCM của Thuế TPHCM, làm phát sinh nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.

Toàn cảnh khu đất thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Sau khi xem xét và cân nhắc toàn diện, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thông báo, công ty không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Đồng thời, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HĐ-UBND đã ký kết với UBND TPHCM và hoàn trả quyết định giao, cho thuê đất số 2862/QĐ-UBND do UBND TPHCM ban hành ngày 24/8/2022.

Phía Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định, quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm) vừa được UBND TPHCM phê duyệt giá đất cụ thể, với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng. Dự án Thủ Thiêm Eco Smart là dự án có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng. Vào ngày 2/9/2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội diễn ra mới đây, Sở Tài chính TPHCM xác nhận, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đã thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City. Vào ngày 20/8, Sở Tài chính TPHCM đã tiếp nhận văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án Lotte Eco Smart City.

Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.