Hưng Yên - Điểm đến đầu tư và an cư mới phía Đông Hà Nội

Khu vực phía Đông Hà Nội đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư và là lựa chọn an cư mới của nhiều người dân Thủ đô. Trong bức tranh phát triển ấy, tỉnh Hưng Yên nổi lên như một điểm sáng nhờ lợi thế vị trí, hạ tầng và sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn.

Hưng Yên – Cửa ngõ tiềm năng phía Đông Hà Nội

Năm 2025, Hưng Yên thu hút 363 dự án đầu tư mới, trong đó có 216 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 182 nghìn tỷ đồng, và 147 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký trên 1,6 tỷ USD. Một trong những dự án quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh, là dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Dự án được khởi công vào cuối tháng 10/2025 tại khu công nghiệp Hưng Phú, với quy mô sử dụng đất 38,1ha, tổng vốn đầu tư 319 triệu USD. Dự kiến khi hoàn thiện, sẽ tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp quan trọng vào ngân sách và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J tổng vốn đầu tư 319 triệu USD đang triển khai xây dựng

Hấp thụ những lợi thế của tỉnh Thái Bình sau sáp nhập, tỉnh Hưng Yên không chỉ khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò trung tâm công nghiệp, mà còn được mở rộng đáng kể không gian phát triển du lịch. Bờ biển dài 54km là cơ sở để tỉnh lập quy hoạch phát triển nhiều điểm du lịch nghỉ dưỡng ven biển như Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen 1.150ha, Khu du lịch phố biển Đồng Châu 837ha… Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch tổng hợp trên địa bàn. Động lực mới cho du lịch Hưng Yên còn đến từ các dự án đầu tư quy mô lớn, trong đó nổi bật là dự án sân golf, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Tập đoàn Trump (Mỹ), dự án tuyến “Con đường kết nối di sản văn hóa dọc sông Hồng”…

Sự bùng nổ đầu tư trên nhiều phương diện, trong đó có công nghiệp và du lịch, đã chứng minh Hưng Yên là cửa ngõ phát triển tiềm năng phía Đông Thủ đô. Tuy vậy, sức hấp dẫn của khu vực này còn đến từ một xu hướng lớn khác đang diễn ra: dịch chuyển dân cư từ nội đô Hà Nội.

Động lực phát triển từ xu hướng giãn dân Thủ đô

Theo Đề án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Hà Nội xác lập lộ trình di dời hơn 860.000 người dân khỏi khu vực đô thị lõi nhằm giảm áp lực hạ tầng, giao thông và môi trường. Đây được xem là bước đi quan trọng để tái cấu trúc không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống cho cư dân, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới.

Vùng ven Hà Nội sẽ trở thành khu vực hấp thụ phần lớn dòng dân cư di dời. Các địa phương giáp ranh có nền tảng hạ tầng xã hội tốt, hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư và sự phát triển kinh tế, sẽ là đích đến trong trung và dài hạn.

Song song với chủ trương quy hoạch, một xu hướng dịch chuyển dân cư mang tính chủ động cũng đang diễn ra. Khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, mật độ xây dựng cao, nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, lựa chọn chuyển dịch chỗ ở ra các khu vực vùng ven hoặc tỉnh lân cận, để thụ hưởng chất lượng sống tốt hơn.

Hưng Yên là một trong những địa phương hưởng lợi rõ nét từ làn sóng đó. Nhờ vị trí ngay cửa ngõ phía Đông Hà Nội cùng hệ thống hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, quốc lộ 5, vành đai 3.5 và vành đai 4, việc di chuyển từ Hưng Yên vào trung tâm Thủ đô ngày càng thuận tiện.

Bất động sản Hưng Yên có cơ hội lớn để đón dòng dân cư dịch chuyển từ Hà Nội. Những dự án đô thị được quy hoạch đồng bộ, tạo lập trải nghiệm sống cao cấp, đặc biệt như mô hình kết hợp giữa an cư, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người mua nhà cũng như nhà đầu tư.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên

Đáp ứng nhu cầu đó, thị trường bất động sản Hưng Yên dần lộ diện những dự án phát triển theo định hướng khu đô thị wellness. Đáng chú ý có thể kể đến như Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên do Tập đoàn Onsen Fuji phát triển. Đây là dự án khai thác trực tiếp nguồn khoáng nóng tự nhiên tại địa phương, kết hợp cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, tiếp nối mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng như chủ đầu tư này đã phát triển thành công tại Lynn Times Thanh Thủy (Phú Thọ).

Được biết, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên có tổng quy mô 48ha với hệ thống tiện ích trị liệu cao cấp theo phong cách Hàn Quốc. Dự án thiết kế các khu Onsen, khu xông hơi trị liệu Jjimjilbang, khu massage spa và công viên khoáng nóng bốn mùa rộng 5ha, cung cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, ngay trong nội khu. Tại dự án, chủ đầu tư cũng xây dựng tòa tháp căn hộ trị liệu Thera Home – nơi nguồn khoáng nóng tự nhiên được dẫn truyền vào từng căn hộ, thường nhật hóa trải nghiệm ngâm tắm khoáng nóng giàu lợi ích cho sức khỏe. Bên cạnh đó, khu phố thương mại Korea Street với những dãy shophouse thụ hưởng lợi thế khí hậu ven sông, sẽ khai mở nhịp sống giao thương sầm uất trong sự giao hòa cùng thiên nhiên.

Trong bối cảnh Hưng Yên đang nổi lên như một trung tâm phát triển mới của khu vực phía Đông Hà Nội, sự xuất hiện những dự án được đầu tư bài bản như Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm bất động sản và du lịch mà còn nâng cao sức hấp dẫn của địa phương, trong vai trò đích đến mới của cả làn sóng đầu tư và an cư.