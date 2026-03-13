Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 trở lại với nhận diện thương hiệu mới

Ngày 12/03/2026 vừa qua tại khách sạn Four Seasons Hotel Bangkok, Thái Lan. Dot Property và Lamudi (trực thuộc hệ sinh thái Proptech hàng đầu tại Đông Nam Á SEA Connect) công bố nhận diện mới của hệ thống giải thưởng Southeast Asia Real Estate Awards tại khu vực Đông Nam Á bao gồm Dot Property Vietnam Real Estate Awards là chương trình thành phần tại thị trường Việt Nam. Hệ thống giải thưởng hướng tới tôn vinh các doanh nghiệp và dự án bất động sản tiêu biểu với năng lực phát triển, tư duy đổi mới và chiến lược bền vững.

Sự kiện họp báo công bố nhận diện Southeast Asia Real Estate Awards

Bên cạnh việc công bố tầm nhìn và định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng của hệ thống giải thưởng tại Đông Nam Á, sự kiện còn quy tụ lãnh đạo từ nhiều tập đoàn bất động sản lớn cùng các chuyên gia quốc tế từ Savills Thái Lan, Colliers và FazWaz, mang đến nhiều phân tích và dữ liệu đáng chú ý về thị trường.

Hiện các nền tảng trong hệ sinh thái của tập đoàn thu hút hơn 100 triệu lượt tìm kiếm bất động sản mỗi năm, tạo ra hơn 2 triệu yêu cầu từ người mua và nhà đầu tư. Từ năm 2026, chương trình sẽ áp dụng khung đánh giá với quy trình và tiêu chí chặt chẽ, cùng hội đồng cố vấn và đội ngũ chuyên gia khu vực của Dot Property nhằm đảm bảo việc vinh danh phản ánh đúng những thành tựu nổi bật của doanh nghiệp và dự án.

“Một thập kỷ qua, Dot Property Awards đã khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của mình khi ghi nhận và tôn vinh những dự án và doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hằng năm. Với nhận diện thương hiệu mới - Dot Property Vietnam Real Estate Awards, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục mở rộng thêm nhiều giá trị mới như kết nối, xúc tiến thương mại và đầu tư, đồng thời đưa những mô hình, xu hướng phát triển quốc tế đến gần với thị trường Việt Nam.”Ông Ngọc Bùi - Trưởng Ban Tổ Chức Dot Property Vietnam Real Estate Awards chia sẻ tại họp báo.

Ông Ngọc Bùi - Trưởng Ban Tổ Chức Dot Property Vietnam Real Estate Awards (thứ hai từ trái sang) chia sẻ tại họp báo.

Vinh danh những nhà tiên phong biết nắm bắt những đòn bẩy tăng trưởng để bứt phá

Bước sang năm 2026 Dot Property trở lại với chủ đề “Phát triển bền vững: Cú hích từ những đòn bẩy tăng trưởng trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam”, nhấn mạnh vai trò của các động lực then chốt như hạ tầng, thể chế, dòng vốn và xu hướng phát triển đô thị bền vững trong việc kiến tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường.

Trong bối cảnh thị trường đang vận động theo các đòn bẩy tăng trưởng như hạ tầng, dòng vốn và xu hướng phát triển đô thị bền vững, nhiều doanh nghiệp đang tận dụng những lợi thế này để tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá, đồng thời sự tham gia của các nhà phát triển mới với tiềm lực tài chính mạnh, quỹ đất chiến lược và tầm nhìn dài hạn cũng góp phần khiến thị trường bất động sản năm 2026 trở nên sôi động và đa dạng hơn.

Đồng hành cùng sự phát triển của thị trường trong những năm qua, nhiều chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản uy tín như Vinhomes, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, Nam Long Group, DIC Group, DOJI Land, Keppel Land, Văn Phú – Invest, Novaland, Khang Điền, BIM Land và TTC Land.

Thông qua việc vinh danh các dự án và doanh nghiệp tiêu biểu, Dot Property Vietnam Real Estate Awards tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực của ngành bất động sản, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo và định hướng phát triển bền vững cho toàn thị trường.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, chương trình dự kiến tổ chức chuỗi hội thảo và tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức trong nước và quốc tế, nhằm chia sẻ góc nhìn chiến lược và thúc đẩy các xu hướng phát triển của thị trường.

● Dot Property Connect Vietnam 2026: Chuỗi sự kiện Bất động sản của Dot Property tại Đông Nam Á quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức trong nước & quốc tế nhằm phân tích các xu hướng nổi bật và dự báo những “điểm nóng” tiềm năng của bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới. Sự kiện dự kiến được tổ chức trong tháng 04/2026.

● Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 – giải thưởng bất động sản quốc tế uy tín – sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30/07/2026 tại The Reverie Saigon, Hồ Chí Minh.

Chương trình kỳ vọng lan tỏa tinh thần phát triển bền vững với sự đồng hành của các chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và đối tác truyền thông nhằm tạo nên những giá trị tích cực và lâu dài cho thị trường. Mọi thông tin hợp tác, tài trợ và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

Ông Ngọc Bùi - Country Manager, Dot Property Vietnam

Email: ngoc.bui@lifullconnect.com

SĐT: 037.9621.845

Link đăng ký: https://register.dotpropertygroup.com/dp-vn-awards2025-entryform