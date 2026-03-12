Làn sóng chuyển dịch tư duy đầu cơ sang đầu tư giá trị thật

Bối cảnh lãi suất biến động và thị trường tài chính nhiều ẩn số đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc lựa chọn kênh giữ tài sản. Sau “năm của thanh lọc” 2025, dòng tiền buộc phải tái định vị chiến lược, hướng về những tài sản có giá trị thực.

Nhà đầu tư thận trọng trước “áp lực kép” từ lãi suất và bất ổn địa chính trị thế giới

Giai đoạn đầu năm 2026, bức tranh tài chính của các nhà đầu tư Việt đối mặt với những thách thức khi chịu tác động kép từ chính sách tiền tệ thắt chặt trong nước lẫn những biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới. Sau giai đoạn "tiền rẻ" chạm đáy kỷ lục, thị trường đang chứng kiến nhịp tái tăng lãi suất tương đối cao, tạo áp lực trực tiếp lên đòn bẩy tài chính của cả doanh nghiệp lẫn cá nhân. Trong khi đó, các kênh đầu tư truyền thống cũng tồn tại những “ẩn số” khi chịu tác động lớn từ những diễn biến kinh tế thế giới.

Tại tọa đàm "Triển vọng các kênh đầu tư 2026" do báo Tuổi Trẻ tổ chức mới đây, ông Nguyễn Xuân Thành (giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright) nhận định với mục tiêu tăng trưởng GDP cao, chính sách tiền tệ vẫn nằm trong trạng thái hỗ trợ tăng trưởng, nhưng khó có thể nới lỏng mạnh như trước.

Đi sâu nhận định về các kênh đầu tư triển vọng, các chuyên gia kinh tế cho rằng năm 2025 là "năm của thanh lọc", vì vậy bước sang năm 2026, nhà đầu tư cần ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao để chủ động ứng phó với những bất ổn của thị trường toàn cầu. Theo đó, vàng và ngoại tệ dù là kênh trú ẩn truyền thống nhưng đang ở mức giá cao, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh mạnh. PGS.TS Nguyễn Anh Phong (Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Luật) nhận định vàng dù là kênh đầu tư hấp dẫn, nhưng nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro cao. Trong bối cảnh hiện nay, khó có thể dự báo là giá vàng sẽ lên hay xuống và neo ở mức nào dù quốc tế dự báo giá vàng sẽ lên 6.000 USD/ounce.

Còn chứng khoán và trái phiếu cũng là “cuộc chơi” của những nhà đầu tư có sự am hiểu sâu sắc về thị trường. Trong khi đó, bất động sản vẫn là kênh "giữ tiền" ưa thích của người Việt, nhưng khẩu vị đã thay đổi hoàn toàn so với giai đoạn trước.

Phân tích sâu hơn về kênh địa ốc, ông Lê Hoàng Châu (Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - HoREA) - nhận định trong thời gian tới, nhà đầu tư nên cân nhắc bỏ vốn vào những sản phẩm ở phân khúc đáp ứng nhu cầu thực của thị trường. Ông Châu nhấn mạnh thay vì chạy theo những cơn sốt đất nền vùng ven không có hạ tầng, dòng tiền thông minh năm 2026 sẽ đổ dồn vào các khu đô thị được quy hoạch bài bản, có pháp lý "chuẩn chỉnh" và khả năng vận hành ngay.

Bất động sản vẫn sẽ là kênh bảo toàn giá trị được người Việt ưu tiên.

Dòng tiền quay về “tài sản thật”

Đối với thị trường bất động sản, một điểm nhấn nổi bật trong 2026 đó là thị trường đang chứng kiến một cuộc đại tu về tư duy đầu tư. Những bài học đắt giá từ giai đoạn thanh lọc 2023 - 2025 đã buộc dòng tiền phải tìm về những giá trị nguyên bản đó là “tài sản thật”. Thay vì mua dựa trên kỳ vọng tăng giá ảo, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên các sản phẩm đã hoàn thiện, pháp lý rõ ràng và có cộng đồng cư dân hiện hữu.

Ông Lê Hoàng Châu nhận định những khu đô thị đã bàn giao, có hệ thống tiện ích hiện hữu, hạ tầng đồng bộ, có tiềm năng phát triển và thu hút được cư dân về sinh sống chính là bảo chứng cho tính thanh khoản đối với sản phẩm đầu tư.

Trong bối cảnh đó, dự án Izumi City (Đồng Nai) nổi lên như một hình mẫu điển hình cho chiến lược đầu tư giá trị thật. Với vị trí chiến lược trong quần thể đô thị ven sông Đồng Nai, dự án không chỉ sở hữu lợi thế về hạ tầng mà còn khẳng định uy tín qua tính pháp lý minh bạch.

Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, thu hút nhà đầu tư theo chiến lược “giá trị thật” trong giai đoạn mới của thị trường.

Giá trị thực của Izumi City được bảo toàn thông qua bốn trụ cột đó là: Pháp lý vững chắc – Hạ tầng đồng bộ – Thanh khoản cao – Cộng đồng cư dân văn minh. Đây chính là lợi thế giúp nhà đầu tư đón đầu sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường khi các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hoàn thiện.

Trong khi vàng có thể trồi sụt, chứng khoán rung lắc thì một không gian sống bên sông với quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế vẫn luôn giữ vững vị thế. Nhà đầu tư dài hạn tại đây có lợi thế lớn khi đón sóng tăng trưởng tiếp theo nhờ khả năng bảo toàn giá trị khi đầu tư vào một tài sản chiến lược được bảo chứng bởi hệ giá trị bền vững.