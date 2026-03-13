'Định luật thịnh vượng' của những vịnh biển toàn cầu: Kỷ nguyên mới gọi tên Hải Vân Bay

Từ Marina Bay đến Tokyo Bay hay San Francisco Bay, các “đế chế kinh tế” hùng mạnh nhất thế giới đều được khai sinh bên các vịnh biển. Không chỉ sở hữu lợi thế địa lý, đó còn là nơi các dòng chảy giao thương, nguồn lực và cơ hội phát triển cùng hội tụ, tạo nên một “định luật thịnh vượng” bền vững qua nhiều thế kỷ. Hải Vân Bay của Việt Nam đang đi theo đúng quỹ đạo đó.

Những vùng vịnh làm nên các kinh đô thịnh vượng của thế giới

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu thế giới đều phát triển quanh các vùng vịnh - nơi vừa là cửa ngõ giao thương giữa đất liền và đại dương, vừa thuận lợi để hình thành các đô thị ven nước và mạng lưới logistics quy mô lớn.

Một ví dụ điển hình là Marina Bay. Chỉ vài thập niên trước, khu vực này vẫn là vùng đất bồi đắp ven biển. Nhưng với tầm nhìn và chiến lược phát triển táo bạo, chính phủ Singapore đã biến Marina Bay thành trung tâm tài chính - thương mại - du lịch tầm cỡ toàn cầu.

Marina Bay là minh chứng cho thấy khi lợi thế thiên nhiên được kết hợp với quy hoạch chiến lược, một đô thị có thể tái sinh và bứt phá ngoạn mục

Tại Nhật Bản, Tokyo Bay từ lâu đã là cửa ngõ giao thương và công nghiệp trọng điểm của Nhật Bản, nơi hình thành chuỗi đô thị - cảng biển - logistics kết nối Tokyo với Yokohama và Kawasaki.

Trong khi đó, San Francisco Bay lại gắn với sự ra đời của Silicon Valley - thủ phủ công nghệ hàng đầu thế giới, hội tụ các tập đoàn công nghệ khổng lồ cùng hàng nghìn startup đổi mới sáng tạo.

Những ví dụ này cho thấy, không gian sống giàu giá trị sinh thái, tiềm năng kết nối rộng mở, chất lượng quy hoạch vượt trội, cùng sự giao thoa của các dòng tri thức, công nghệ, tài chính quốc tế, đã biến các vịnh biển thành những “đế chế kinh tế”, đồng thời là cái nôi của đổi mới sáng tạo có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Còn dưới lăng kính văn hóa phương Đông, những nơi “thủy tụ” cũng chính là vùng đất giàu vượng khí nhất, dễ thu hút tài lộc và kiến tạo phồn vinh. Đây cũng là những miền đất lành được giới tinh hoa ưu tiên lựa chọn cho mục tiêu an cư, tích sản dài hạn.

Từ quy luật toàn cầu đến cơ hội của Việt Nam: Hé lộ một “vịnh thịnh vượng” mới

Tại Việt Nam, quy luật phát triển gắn với biển cũng thể hiện rõ nét. Những trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước đều có mối liên hệ mật thiết với các trục biển quan trọng.

Ở phía Nam, TP.HCM phát triển mạnh mẽ nhờ hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thương quốc tế. Trong khi ở phía Bắc, khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh với chuỗi cảng biển quốc tế và khu công nghiệp, kinh tế quy mô lớn đã hình thành một hành lang tăng trưởng top đầu cả nước.

Đến nay, khi các cực phát triển ven biển phía Bắc và Nam đều đã đạt độ chín, tầm nhìn tương lai bắt đầu mở rộng về miền Trung - nơi vẫn còn nhiều dư địa về không gian, cảnh quan và tiềm năng kinh tế biển.

Trong bức tranh đó, Đà Nẵng nổi bật nhất khi là trung tâm trung chuyển của hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar. Đặc biệt, khu Tây Bắc Đà Nẵng đang được định hướng trở thành cực tăng trưởng tiếp theo khi nhiều quy hoạch và hạ tầng quy mô quốc gia và quốc tế được đồng loạt triển khai.

Thiên đường vịnh biển Hải Vân Bay dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan” là hạt nhân của cực tăng trưởng Tây Bắc Đà Nẵng

Bên cạnh siêu cảng biển Liên Chiểu 1,8 tỷ USD sắp về đích và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng vừa đi vào vận hành, khu vực Tây Bắc còn được hưởng lợi lớn từ Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ). Theo đề án đã được phê duyệt, FTZ có quy mô khoảng 1.881 ha với nhiều khu chức năng sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Trên thế giới, sự xuất hiện của các FTZ luôn là chất xúc tác kích hoạt kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng “phi nước đại”. Đơn cử, giai đoạn 2002 - 2008, thời kỳ FTZ mở rộng mạnh mẽ, giá nhà ở tại Dubai tăng trung bình 20 - 25%/năm, kéo theo lượng vốn FDI vào bất động sản tăng hơn 500%. Những tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí mọc lên dày đặc, biến Dubai thành biểu tượng xa hoa của thế giới.

Kỳ tích cũng lặp lại tại Hải Nam (Trung Quốc). Sau khi được nâng cấp thành FTZ năm 2018, đảo Hải Nam đã thu hút hơn 340 dự án FDI chỉ trong 3 năm, tổng vốn cam kết vượt 8 tỷ USD.

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam, FTZ được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ cho Đà Nẵng và kéo theo nhu cầu nhà ở đáng kể từ các chuyên gia và lao động chất lượng cao.

“Dự kiến lực lượng lao động và chuyên gia làm việc tại các khu chức năng của FTZ có thể đạt 40.000 người vào năm 2030 và khoảng 137.000 người vào năm 2050, tạo ra nhu cầu lớn về các không gian sống chất lượng cao tại khu vực lân cận”, bà Miền nhận định.

Đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Đà Nẵng, tại trái tim của khu Tây Bắc, một “vịnh thịnh vượng” mới đang dần lộ diện.

Hải Vân Bay - dự án do Vinhomes phát triển - trải rộng trên quy mô hơn 512ha, sở hữu địa thế hiếm có, hội tụ “ngũ tầng kỳ quan”, với núi non hùng vĩ, rừng xanh nguyên sơ, đỉnh đèo huyền thoại, suối mát đại ngàn và vịnh biển xanh ngọc. Dự án còn được quy hoạch hệ tiện ích all-in-one đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư đến nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe...

Vinhomes Hải Vân Bay, vì thế, không chỉ là không gian an cư cao cấp ven biển mà còn hướng tới trở thành điểm hội tụ của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và tầng lớp tri thức quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế tri thức tại Đà Nẵng trong thập niên tới.

Tại vịnh biển thiên đường dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, một chương tiếp theo của “định luật thịnh vượng” toàn cầu đang bắt đầu được viết nên. Và khi xu hướng sống “luxury hideaway in nature” - xa hoa giữa thiên nhiên nguyên bản lên ngôi, Vinhomes Hải Vân Bay sẽ là đô thị đáng sống bậc nhất tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam, điểm hẹn an cư của giới tinh hoa quốc tế.