An Cường – Central – Hải Sơn – Thắng Lợi Homes Kickoff giai đoạn 2 dự án The Win City

Ngày 12/03/2026, tại TP.HCM, 4 thương hiệu lớn gồm An Cường – Central – Hải Sơn – Thắng Lợi Homes đã chính thức tổ chức sự kiện kick-off dự án The Win City với chủ đề “Kỷ nguyên phi mã – Đồng tâm dẫn sóng”.

Tổng kết nhịp 1, The Win City tạo “tâm chấn” Tây Sài Gòn

Sự kiện quy tụ hơn 2.000 chuyên viên tư vấn, cùng sự tham gia của 42 đại lý chiến lược, đối tác phân phối và các công ty thành viên, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy khí thế, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch kinh doanh của dự án trong năm 2026.

Sự kiện Kickoff được xem là mốc son quan trọng, đánh dấu kết quả tích cực của giai đoạn 1 với 1.468 giao dịch, đồng thời mở ra giai đoạn 2 với kế hoạch kinh doanh gần 1.700 sản phẩm căn hộ cao cấp – giá quốc dân hướng đến khách hàng ở thật.

The Win City có vị trí cửa ngõ Tây Sài Gòn, mặt tiền đường Trần Văn Giàu rộng gần 40m; nằm liền kề 40 KCN có sẵn nguồn cầu về nhà ở cao với 220.000 chuyên gia.

Đặc biệt, dự án có bảo chứng thương hiệu của 4 “ông lớn” ngành bất động sản, xây dựng, nội thất và kiến tạo quỹ đất - cộng hưởng sức mạnh của chủ đầu tư nên có lợi thế hơn hẳn các dự án khác vì có mức giá “cạnh tranh” nhưng chất lượng được đánh giá cao cấp. Đây cũng là một trong những lý do giúp dự án ghi nhận sức hấp thụ tốt và nhận được sự quan tâm của thị trường trong giai đoạn 1.

Kickoff dự án The Win City giai đoạn 2 với đông đảo đại lý tham gia

Tại sự kiện, Thắng Lợi Homes đã tổng kết kết quả bán hàng giai đoạn 1, đồng thời vinh danh và trao thưởng các đại lý có thành tích kinh doanh nổi bật trong hệ thống phân phối.

Liên minh V.A.T, Liên minh PREMIUM, Liên minh T.W.L, vinh dự nhận Top 1, Top 2, Top 3 bán hàng xuất sắc nhất giai đoạn 1 – dự án The Win City.

Kickoff giai đoạn 2, ngoài những đại lý chiến lược đã đồng hành ở giai đoạn 1, The Win City tiếp tục được sự tin tưởng của nhiều đại lý mới đến từ cả miền Nam và miền Bắc. Đây cũng là cơ sở để dự án kỳ vọng tiếp tục được thị trường và khách hàng đón nhận trong giai đoạn tới.

The Win City – Bất động sản dòng tiền thật, cam kết tỷ suất lợi nhuận 6%

Trong bối cảnh thị trường đang “rung lắc” vì lãi suất cao và thay đổi của địa chính trị, “bộ tứ” chủ đầu tư The Win City một lần nữa lại tạo ra bất ngờ cho hệ thống kinh doanh đại lý, và thị trường với giải pháp mới cho bán hàng: Bất động sản dòng tiền thật, cam kết dòng tiền về cho khách với tỷ suất ít nhất 6%/ 2 năm, tương đương mức thu khoảng 5 - 6 triệu đồng/ tháng dành cho khách mua căn hộ The Win City giai đoạn 2.

Lý giải bức tranh này, ông Nguyễn Thanh Quyền, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thắng Lợi Homes phân tích: Dự án The Win City có rất nhiều lợi thế về vị trí, cửa ngõ Tây Sài Gòn, cửa ngõ 39 KCN đang hoạt động. Tại vị trí này, có hơn 200.000 chuyên gia làm việc trong các KCN, hơn 500.000 người trong độ tuổi lao động từ 28 – 45 tuổi có nhu cầu về nhà ở, đặc biệt thông tin Trung tâm hành chính Tây Ninh dịch chuyển về Đức Hoà sẽ có ít nhất 10.000 công nhân viên chức về đây làm việc. Nguồn cầu hiện tại, tương lai về thuê, mua căn hộ chung cư là rất lớn.

Ông Nguyễn Thanh Quyền, đại diện chủ đầu tư chia sẻ về bài toán Bất động sản dòng tiền, tiềm năng The Win City

Và, chúng tôi tự tin hơn khi có Hải Sơn cùng phát triển dự án. Công ty TNHH Hải Sơn là nhà đầu tư 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp FDI và cộng đồng chuyên gia tại Tây Ninh. Do vậy, khi chúng tôi triển khai chương trình cam kết dòng tiền với mô hình cho thuê căn hộ The Win City cho chính nhóm khách hàng doanh nghiệp, chuyên gia đang có nhu cầu ở thực và làm việc tại các KCN.

Cùng với đó, The Win City còn có chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng khi mua đầu giai đoạn 2 – trong tháng 3, nên khách chỉ phải trả lãi vay mua nhà tối đa 3,3%/ năm (trong 2 năm), bất chấp biến động lãi suất vay mua nhà từ các ngân hàng đang tăng cao.

Cùng với lợi thế về vị trí, chủ đầu tư, chính sách dòng tiền hướng đến khách hàng, The Win City còn có rất nhiều điểm cộng khi tiến độ thi công công trình được đẩy nhanh mỗi ngày nhờ cam kết từ chủ đầu tư Central – Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á. Đặc biệt, khách hàng mua sớm vẫn được tặng gói nội thất từ chủ đầu tư Gỗ An Cường – Giải pháp gỗ công nghiệp số 1 Việt Nam, vươn tầm thế giới.

The Win City - Biểu tượng tầm cao Tây Sài Gòn với tòa tháp thương mại cao 42 tầng cao nhất khu vực

Đón đầu động lực tăng trưởng từ Vành đai 3 TP.HCM, The Win City chỉ cách Vành đai 3 TP.HCM khoảng 5 phút di chuyển. Tuyến hạ tầng chiến lược này dự kiến chính thức vận hành vào ngày 30/6/2026, mở ra trục kết nối liên vùng quan trọng cho khu Tây TP.HCM.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chính thức thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn quan trọng của quy hoạch lần này là việc xác định cụm đô thị Đức Hòa – Hậu Nghĩa trở thành trung tâm chính trị – hành chính mới của tỉnh, đánh dấu bước chuyển mình lớn trong tổ chức không gian phát triển sau quá trình hợp nhất tỉnh.

Khi trung tâm hành chính hình thành, hạ tầng, doanh nghiệp và dân cư sẽ dịch chuyển, The Win City với 6.000 căn hộ ngay dòng chảy về nhu cầu nhà ở cao, sẽ chiếm trọn lợi thế và sự lựa chọn ưu tiên cho khách hàng trong chu kỳ tăng trưởng mới.