Solaria Rise giải bài toán dòng tiền khi BĐS giá trị thực 'lên ngôi'

Trải qua quý I/2026, giới phân tích nhận định thị trường BĐS "sôi động trong sự thận trọng", với căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu thực giữ vai trò dẫn dắt. Bắt nhịp nhu cầu đó, dự án Solaria Rise thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint đang góp phần “chuyển nhịp” thị trường.

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung bất động sản năm 2026 dự kiến tăng mạnh nhờ gỡ vướng pháp lý, góp phần hạ nhiệt giá nhà và tạo điều kiện cho người có nhu cầu ở thực tiếp cận nhà phù hợp thu nhập. Song song đó, khung pháp lý mới của thị trường bất động sản – gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi – đang đặt ra tiêu chuẩn cao hơn đối với chủ đầu tư.

Trên cơ sở đó, thị trường có xu hướng phân hóa sẽ rõ nét, khi người mua và nhà đầu tư ưu tiên các dự án giá trị thực. Đây sẽ là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng đến tăng trưởng an toàn trong giai đoạn mới.

Điểm sáng trong “dòng chảy” thanh lọc tự nhiên của thị trường BĐS

Theo dữ liệu thị trường quý I/2026, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đang có xu hướng tăng nhẹ. Đơn cử Vietcombank, BIDV, VietinBank đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà dao động 7–9%/năm trong 6–12 tháng đầu, lãi suất thả nổi khoảng 10–12%/năm, tùy biên độ và điều kiện từng khách hàng.

Theo các chuyên gia, biến số lãi suất có thể khiến thanh khoản thị trường bất động sản chậm lại trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng là cơ chế sàng lọc để thị trường phát triển bền vững hơn. Quyết định mua nhà không còn chỉ xoay quanh câu chuyện tiềm năng tăng giá, mà phải được cân nhắc trên tổ hợp các yếu tố, từ uy tín chủ đầu tư, vị trí tốt, hạ tầng kết nối thuận lợi, đến tiến độ xây dựng và pháp lý minh bạch – căn cứ giúp giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh chi phí vốn và lãi vay có xu hướng biến động.

Năm 2026, dòng tiền tìm về các dự án sở hữu giá trị thực, với ưu thế vị trí, uy tín chủ đầu tư, tính pháp lý.

Trong bức tranh thị trường đang dịch chuyển theo hướng bền vững hơn, Solaria Rise nổi lên như một dự án sở hữu nhiều lợi thế cộng hưởng. Nằm trong đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha (Bến Lức, Tây Ninh), Solaria Rise mang đến không gian sống đậm chất "resort living" khi thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đã hình thành trong khu đô thị. Đây cũng là mô hình phát triển phù hợp với xu hướng “live – work – play” đang định hình thị trường nhà ở trong giai đoạn 2026, khi người mua ngày càng đề cao trải nghiệm sống trọn vẹn trong một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Được phát triển bởi Nam Long cùng đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad, Solaria Rise sở hữu pháp lý minh bạch, với qui mô gần 700 căn hộ phong cách resort được thiết kế đa dạng loại hình, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ, nhu cầu second home – weekend home hoặc nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có giá trị sử dụng thực. Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn xanh EDGE, chú trọng tối ưu hiệu quả năng lượng và môi trường sống.

Cư dân Solaria Rise thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái sống – làm việc – học tập – giải trí đã hình thành trong khu đô thị tích hợp Waterpoint.

Đặc biệt, Solaria Rise tọa lạc ngay trái tim đô thị Waterpoint 355ha, sở hữu lợi thế kết nối khi nằm liền kề nút giao cao tốc TP.HCM – Trung Lương và mặt tiền tỉnh lộ 830, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, dự án còn được bao bọc bởi hơn 5,8km sông Vàm Cỏ Đông, mang lại không gian sống gần gũi thiên nhiên. Nhờ sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, hệ sinh thái đô thị đã hiện hữu và tiêu chuẩn phát triển chuẩn quốc tế, Solaria Rise mở ra lựa chọn an cư với giá trị sống thực tại cửa ngõ phía Tây TPHCM.

“Đòn bẩy” tài chính từ chính sách bán hàng cộng hưởng

Sức hút của Solaria Rise còn đến từ chính sách bán hàng linh hoạt từ chủ đầu tư, giúp người mua vừa không bỏ lỡ cơ hội tích lũy tài sản, vừa có thể kiểm soát rủi ro tài chính trong dài hạn.

Cụ thể, mức giá khởi điểm của một căn hộ chuẩn resort-living từ 1,39 tỷ đồng/căn, đây là dự án hiếm hoi trên thị trường hiện nay giữ được mặt bằng giá hợp lý trong bối cảnh chi phí phát triển dự án ngày càng tăng. Song song với đó, chương trình “Mua chung ưu đãi phi mã” được triển khai trong tháng 3, mang đến cơ chế ưu đãi mang tính cộng hưởng.

Thay vì áp dụng mức chiết khấu cố định, mức ưu đãi sẽ phụ thuộc vào tổng số lượng sản phẩm giao dịch thành công tại các sự kiện bán hàng. Đáng chú ý, chỉ cần tổng giao dịch tại sự kiện đạt từ 6 sản phẩm trở lên, mỗi khách hàng sẽ nhận được mức chiết khấu lên đến 3%. Cơ chế này vừa tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng người mua, vừa giúp gia tăng giá trị ưu đãi thực tế cho từng khách hàng.

Chương trình “Mua chung ưu đãi phi mã” giúp người mua Solaria Rise hưởng lợi.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn áp dụng lộ trình thanh toán linh hoạt nhằm giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Người mua chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ để ký hợp đồng, các đợt thanh toán tiếp theo nhẹ nhàng theo tiến độ xây dựng cho đến khi nhận nhà. Cách tiếp cận này giúp khách hàng có thêm thời gian chuẩn bị nguồn vốn, đồng thời chủ động cân đối dòng tiền cá nhân.

Ngoài ra, với những khách hàng đã từng sở hữu BĐS tại các dự án của Nam Long còn có thêm cơ hội nhận thêm ưu đãi từ Chương trình khách hàng thân thiết độc quyền “Nam Long Club” với mức chiết khấu lên đến 2% (tùy hạng mức thẻ) khi sở hữu sản phẩm tại Solaria Rise. Đây cũng được xem là một sự đồng hành, một món quà tri ân mang giá trị vô cùng thiết thực giúp khách hàng giảm bớt áp lực phần nào trong bài toán tài chính.

Solaria Rise mở ra lựa chọn an cư với giá trị sống thực tại khu Tây TPHCM cho gia đình trẻ, người trẻ thành đạt.

Với lợi thế vị trí, quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích hiện hữu trong đại đô thị Waterpoint, cùng mức giá và chính sách bán hàng giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu, Solaria Rise mở ra cơ hội sở hữu không gian sống chất lượng cho người trẻ và gia đình trẻ, đồng thời mang lại tiềm năng tích lũy tài sản dài hạn tại khu Tây TP.HCM.