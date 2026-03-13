Cảng giải trí du thuyền trong tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí vịnh biển: Cuộc chơi của những người dẫn đầu?

Trong bối cảnh nhiều vịnh biển trên thế giới đang chuyển mình thành các trung tâm du lịch- giải trí quy mô lớn, khái niệm “kỷ nguyên vịnh biển” ngày càng được nhắc đến như một xu hướng mới của kinh tế biển toàn cầu. Không chỉ là nơi khai thác du lịch truyền thống, nhiều vịnh biển đang được phát triển theo mô hình tích hợp bến du thuyền, đô thị ven biển và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp.

Xu hướng này cũng là nội dung được bàn luận tại hội thảo “Kỷ nguyên vịnh biển - Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền” vào ngày 7/3 do báo Tiền Phong tổ chức, nơi các chuyên gia cho rằng hạ tầng bến du thuyền đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình các trung tâm du lịch biển trong tương lai.

Toàn cảnh Hội thảo “Kỷ nguyên vịnh biển - Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền”

Theo báo cáo của Fortune Business Insights, thị trường du thuyền xa xỉ toàn cầu đạt khoảng 8,75 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến có thể tăng lên 17,3 tỷ USD vào năm 2032. Sự tăng trưởng này gắn liền với nhu cầu ngày càng lớn đối với các trải nghiệm du lịch riêng tư, cao cấp trên biển.

Cũng theo báo cáo Global Wealth Report của UBS, số lượng cá nhân sở hữu tài sản trên 50 triệu USD tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang tăng khoảng 13% mỗi năm, dự kiến đạt 123.000 người vào năm 2027, chiếm gần một phần ba tổng số cá nhân siêu giàu toàn cầu. Sự mở rộng của nhóm khách hàng này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các loại hình du lịch xa xỉ, trong đó du thuyền trở thành một lựa chọn phổ biến cho các kỳ nghỉ riêng tư, sự kiện doanh nghiệp hoặc các hành trình khám phá biển.

Song song với đó, số lượng siêu du thuyền trong khu vực cũng gia tăng đáng kể. Báo cáo Asia–Pacific Superyacht Report 2025 ghi nhận 530 siêu du thuyền hoạt động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2024, tăng mạnh so với 372 chiếc vào năm 2022.

Marina – “sân bay trên mặt nước” của du lịch biển

Tại những trung tâm du lịch biển lớn trên thế giới, marina thường đóng vai trò hạt nhân hình thành các tổ hợp du lịch – thương mại quy mô lớn.

Dubai Marina hiện có hơn 500 bến đỗ du thuyền, bao quanh bởi khu đô thị với hơn 120.000 cư dân cùng hệ thống khách sạn, trung tâm mua sắm và không gian sự kiện quốc tế. Trong khi đó, ONE°15 Marina Sentosa Cove (Singapore) với gần 270 bến du thuyền được xem là một trong những bến du thuyền sang trọng hàng đầu châu Á.

Các mô hình này cho thấy bến du thuyền không chỉ phục vụ nhu cầu neo đậu tàu thuyền mà còn trở thành điểm khởi đầu của chuỗi dịch vụ du lịch – thương mại cao cấp. Khi một du thuyền lớn cập cảng, nhu cầu về lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, bảo trì kỹ thuật, cung ứng thực phẩm hay tổ chức sự kiện đều tăng mạnh, tạo ra nguồn doanh thu đáng kể cho nền kinh tế địa phương.

Trao đổi với Tiền Phong, TS. Trần Xuân Lượng – Viện Phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất của mô hình marina trước khi đánh giá tiềm năng.

TS. Trần Xuân Lượng – Viện Phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

“Marina không đơn thuần là bến neo đậu du thuyền. Có thể hình dung nó giống như một sân bay trên mặt nước. Nếu sân bay đón máy bay và kéo theo hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, logistics, thì marina đón du thuyền và kéo theo toàn bộ hệ sinh thái du lịch – giải trí – sự kiện cao cấp”, ông Lượng phân tích.

Theo các nghiên cứu về kinh tế du thuyền, mỗi vị trí neo đậu có thể tạo ra nguồn thu đáng kể thông qua các dịch vụ hậu cần, bảo dưỡng tàu, cung ứng nhiên liệu, lưu trú và các hoạt động du lịch đi kèm. Chính vì vậy, tại nhiều quốc gia, bến du thuyền được xem là một trong những hạ tầng quan trọng của kinh tế du lịch biển.

Tuy nhiên, khác với nhiều loại hình bất động sản nghỉ dưỡng có thể phát triển đại trà, marina phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên, khung pháp lý và khả năng kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế, điều kiện thời tiết ổn định…

Cam Ranh và cơ hội hình thành “hạt nhân” cảng giải trí du thuyền

Trong bức tranh phát triển đó, một số vịnh biển của Việt Nam bắt đầu được giới đầu tư chú ý nhờ hội tụ các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho mô hình marina. Vịnh Cam Ranh là một trong những khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng nhờ địa hình vịnh kín gió, độ sâu tự nhiên phù hợp cho tàu lớn, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với hạ tầng hàng không quốc tế.

Phối cảnh toàn dự án CaraWorld

Đáng chú ý, dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2025, mở ra khả năng hình thành một điểm neo đậu và trung chuyển du thuyền tại cửa ngõ của tổ hợp du lịch này.

Theo quy hoạch, Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh có quy mô khoảng 148 ha, bao gồm cả diện tích đất và mặt nước. Công trình được thiết kế có khả năng tiếp nhận tàu khách nội địa và quốc tế lên tới 225.000 GT – mức tải trọng thuộc nhóm tiêu chuẩn cao trong ngành công nghiệp tàu biển hiện nay.

Phối cảnh Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh tại Bãi Dài (Cam Ranh)

Cầu cảng chính dài khoảng 420 m, kết nối trực tiếp với nhà ga hành khách diện tích khoảng 22.000 m² được thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Toàn bộ hệ thống luồng tàu và báo hiệu hàng hải cũng được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo khả năng vận hành an toàn trong nhiều điều kiện thời tiết.

Với vị trí gần sân bay quốc tế Cam Ranh, đồng thời kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Bắc – Nam, bến du thuyền này được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm trung chuyển quan trọng của các hành trình du lịch biển trong khu vực.

Du khách vui chơi tại Bãi Dài (Cam Ranh), khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển cao cấp

Theo một số ước tính, khi đi vào vận hành, Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh có thể đón từ 300.000 đến 500.000 lượt khách tàu biển mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD cho ngành du lịch, đồng thời kích hoạt chuỗi dịch vụ đi kèm như bán lẻ, lưu trú, vận tải và giải trí.

Sông Town (CaraWorld) bất động sản ven vịnh, liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh

Trên nền tảng hạ tầng đó, nhiều dự án du lịch – bất động sản quy mô lớn cũng đang được triển khai tại khu vực Cam Ranh nhằm hình thành hệ sinh thái dịch vụ ven vịnh. Trong đó, CaraWorld được nhắc đến là cái tên nổi bật khi được chủ đầu tư KN Cam Ranh định hướng phát triển theo mô hình đô thị – du lịch biển tích hợp, với các không gian lưu trú, thương mại và dịch vụ ven biển, đồng thời kết nối với các hoạt động du thuyền và lễ hội biển, góp phần tạo nên một trung tâm giải trí – du lịch vịnh biển sôi động trong tương lai.