Phát hiện rận mu ký sinh dày đặc trên lông mi người phụ nữ

Thu Hiền
TPO - Ngứa, cộm mắt và chảy nước mắt kéo dài, một phụ nữ ở Nghệ An đến cơ sở y tế thăm khám thì các bác sĩ bất ngờ phát hiện nhiều rận mu cùng trứng rận ký sinh dày đặc trên lông mi.

Ngày 16/3, Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp rận mu ký sinh ở mí mắt. Đây là tình trạng hiếm gặp, có thể gây viêm bờ mi và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân là bà N.T.H (54 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa, cộm mắt kéo dài, vùng mí mắt sưng đỏ và thường xuyên chảy nước mắt.

Qua thăm khám lâm sàng và soi dưới kính hiển vi, các bác sĩ phát hiện nhiều con rận mu bám dày trên lông mi của bệnh nhân. Bên cạnh đó, trứng rận cũng xuất hiện thành từng chuỗi dọc theo các sợi lông mi.

651717174-1520794446716597-382481634648918950-n.jpg
Phát hiện rận mu ký sinh dày đặc trên lông mi người phụ nữ ở Nghệ An. Ảnh minh họa.

Rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, chúng có thể ký sinh tại các vùng lông khác trên cơ thể như lông mi, lông mày, nách hoặc râu.

Khi ký sinh ở mí mắt, rận mu có thể gây ngứa dữ dội, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài và viêm bờ mi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt.

Sau khi phát hiện, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi cho bệnh nhân, đồng thời kê thuốc điều trị và hướng dẫn cách vệ sinh cá nhân. Bệnh nhân cũng được hẹn tái khám để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các biểu hiện như ngứa, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa bất thường ở những vùng có lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh để bệnh kéo dài gây biến chứng hoặc nguy cơ lây lan.

#rận mu #lông mi #ký sinh #bệnh mắt #nhiễm trùng #khám mắt #Nghệ An

