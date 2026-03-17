Chăm sóc dinh dưỡng khoa học giúp trẻ phát triển vững vàng

Dinh dưỡng khoa học, chất lượng cao được xem là yếu tố quan trọng giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe tốt. Các giải pháp dinh dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và được chứng minh hiệu quả qua nghiên cứu lâm sàng ngày càng được phụ huynh quan tâm, nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Phụ huynh ngày một quan tâm đến giải pháp dinh dưỡng được chứng minh hiệu quả

Hơn một thế kỷ tâm huyết với từng sản phẩm dinh dưỡng

Qua hơn 135 năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Abbott không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác, hội chuyên ngành và cộng đồng nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.

Nỗ lực nghiên cứu và đổi mới công thức của Abbott luôn song hành với ưu tiên hàng đầu về chất lượng. Quy trình sản xuất của công ty được tự động hóa và khép kín, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng ổn định cho từng sản phẩm dinh dưỡng.

Tại Việt Nam, các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam), được kiểm tra chất lượng bởi các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và chứng nhận phù hợp với mức công bố trước khi đưa ra thị trường. Nhờ đó, phụ huynh có thể an tâm lựa chọn các giải pháp dinh dưỡng khoa học, chất lượng cao để đồng hành cùng sự phát triển của trẻ.

Dinh dưỡng khoa học giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe

Việc lựa chọn dinh dưỡng cho con luôn là một quyết định quan trọng với các bậc cha mẹ, đặc biệt đối với trẻ sinh mổ – nhóm có nguy cơ miễn dịch kém và dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Trong bối cảnh đó, những giải pháp dinh dưỡng phù hợp, dựa trên nền tảng khoa học và bằng chứng nghiên cứu, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng hơn.

Vừa qua, Abbott và nhãn hàng Similac đã phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam chia sẻ các cập nhật khoa học trong chăm sóc dinh dưỡng nhi, giúp phụ huynh và chuyên gia tiếp cận thêm các thông tin khoa học mới trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Trong các công thức dinh dưỡng tiên tiến hiện nay, oligosaccharides sữa mẹ (HMOs) – một phức hợp carbohydrate độc đáo có trong sữa mẹ – ngày càng được chú trọng bổ sung nhằm hỗ trợ sức khỏe miễn dịch và tiêu hóa cho trẻ.

Thông tin mới từ nghiên cứu quy mô lớn và dài hạn của Abbott cho thấy, công thức bổ sung 5 loại HMO gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL với hàm lượng cao 2,5g/L giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ. Công thức này cũng được chứng minh giúp gia tăng lượng Bifidobacterium – nhóm lợi khuẩn quan trọng góp phần hoàn thiện hệ miễn dịch, đặc biệt có ý nghĩa với trẻ sinh mổ.

Bổ sung 5HMOs hàm lượng cao (2.5g/L) giúp mang lại lợi ích cho sức khỏe của trẻ

“Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức có hàm lượng HMO cao, đã được chứng minh hiệu quả, là yếu tố quan trọng để hỗ trợ sự phát triển toàn diện,” chuyên gia chia sẻ tại hội thảo.

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất khác cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, như BB-12 giúp tăng lợi khuẩn và giảm vi khuẩn có hại; Gangliosides hỗ trợ thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và được ghi nhận giúp tăng chỉ số IQ gần 5 điểm; cùng Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Thông qua các giải pháp dinh dưỡng khoa học, chất lượng cao, Abbott tiếp tục chăm sóc và đồng hành cùng các gia đình Việt, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.